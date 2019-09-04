Thy londra'da pilot arayacak

İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla beraber yeni uçuş noktalarına da seferlere başlayan ve her geçen yıl filosundaki uçak sayısı artan Türk Hava Yolları kokpit ihtiyacını karşılamak adına yurt dışından da pilot arıyor. THY son olarak Londra 'da 5-6 Eylül tarihleri arasında pilotlara yönelik roadshow(tanıtım turu) düzenleyecek.

Türk Hava Yolları 126 ülkede 315 kente uçarken, filosu da her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Filosunda kargo uçakları da dahil 341 uçağı bulunan THY filosunun büyüklüğü gelecekte 500'e ulaşacak. Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçakları da filosuna katmaya başlayan THY, kokpitte pilot ihtiyacını karşılamak adına yayınladığı pilot ilanlarına başvurular da sürüyor.

THY filoya yeni takılan uçaklar da dahil uçaklarına kaptan pilot dışında ikinci pilot arıyor. Pilot ve pilot adayı sayısı 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 5 bin 484'e çıkan THY zaman zaman da dünya genelinde düzenlediği roadshow'lar (tanıtım turu) ile de pilot arıyor. THY son olarak 5-6 Eylül tarihleri arasında Londra'da pilotlara yönelik bir tanıtım turu etkinliği düzenleyecek.

"Büyümemizin parçası olun"

Londra Gatwick Havalimanı'ndaki bir otelde düzenlenecek etkinlik ile ilgili Türk Hava Yolları yayınladığı ilanda da pilotlara şu çağrıyı yaptı; "Şu andaki büyümemizin ve başarımızın bir parçası olmak isteyen deneyimli kaptanları ve first officer'ları(ikinci pilotlar) bize katılmaya çağırıyoruz" İlanda ayrıca şu ifadelere de yer verildi: Önümüzdeki yıllarda Türk Hava Yolları'na ulaştırılması planlanan uçaklarla filonun büyüklüğü 500'e ulaşacak. Star Alliance üyesi ve sayısız ödüle layık görülen Türk Hava Yolları, gücünü giderek genişleyen filosundan, uçuş ağından ve İstanbul'un uluslararası bir aktarma merkezi ve dünyadaki kültürel çeşitlilikteki önemli konumundan alıyor"

Pilot olmak isteyenler başvuru için yaş sınırının 35'e çıkarılmasını talep ediyor

Bu arada Türk Hava Yolları kendi pilotunu yetiştirmek üzere üniversite mezunları arasından seçtiği ikinci pilot aday adayı ilanında başvuru için yaş sınırını 35'den 30'a indirmişti.Pilot olmak isteyen çok sayıda üniversite mezunu sosyal medyadan tekrar yaş sınırının 35'e yükseltilmesini talep etti.