THY 'Melekler Kenti' ile İran Arasında Hava Köprüsü Kurdu

Türk Hava Yolları
2011 Mart ayından itibaren uçmaya başladığı "Melekler Kenti" olarak da anılan Los Angeles
hattında 7.5 yılda 1 milyon 567 bin 503 kişi taşıdı. THY
, Los Angeles hattında çok sayıda İran
asıllı ABD
'lileri transit olarak taşırken İran ile Los Angeles arasında adeta hava köprüsü kurdu.
Türk Hava Yolları'nın en önemli hatlarının ilk sıralarında Amerika Birleşik Devletleri
'ne olan uçuş noktaları geliyor. THY, ABD'de New York
,Los Angeles, Washington
, Boston
,Şikago, Houston, Miami
,Atlanta
, San Francisco
olmak üzere 9 noktaya uçuyor.THY, Newark'a da ilerleyen dönemde seferlere başlayacak.THY, Amerika kıtasında en önemli hatlarının başında gelen Güney Kaliforniya
'da Pasifik Okyanusu
boyunca uzanan ve 'Melekler Şehri' olarak da anılan Los Angeles'e uçuşlarında 7.5 yılda 1 milyon 567 bin 503 yolcu taşıdı. 2011 Mart ayında Los Angeles uçuşlarına başlayan THY bu hatta en çok 239 bin 435 yolcu ile 2016 yılında en fazla yolcuyu taşıdı.
İran ile Los Angeles arasında hava köprüsü kurdu
Transit yolcular Türkiye
çıkışlı yolculardan fazla olurken THY, İstanbul-Los Angeles karşılıklı uçuşlarında Los Angeles'ta yaşayan çok sayıda İran asıllı ABD'liyi transit olarak taşıyor. THY, Los Angeles seferlerinde İstanbul aktarmalı İran dışında İsrail
, Lübnan
, Hindistan
, Ürdün
, Suudi Arabistan
'dan transit yolcularda ilk sıralarda yer alıyor. THY, 13 saat uçuş süreli Los Angeles'a her gün Boeing 777
tipi uçaklarla İstanbul Atatürk Havalimanı
'ndan sefer yapıyor.
Amerika Kıtasında geliri 9 ayda 6 milyar 391 milyon lira
THY, Kuzey Amerika
uçuşlarında bu yılın 10 ayında doluluk oranını yüzde 5.8 artışla yüzde 89'a çıkarırken yolcu sayısını ise 10 ayda yüzde 10.4 artışla 2 milyon 7 bin 20'ye yükseltti. THY'nin 8 ülkede 17 kente uçtuğu Amerika kıtasında da 1 Ocak-30 Eylül
2018 döneminde geliri ise 6 milyar 391 milyon lira'ya çıktı. THY'nin geçtiğimiz yıl aynı dönemde geliri 3 milyar 3 bin TL'ydi.
THY'nin Los Angeles hattında yıllara göre taşıdığı yolcu sayısı
2018: (Ocak-Eylül)-173 bin 121
2017: 218 bin 569
2016: 239 bin 435
2015: 210 bin 409
2014: 214 bin 919
2013: 213 bin 517
2012: 196 bin 910
2011(Mart ayında seferlere başladı)100 bin 623 - İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri,İran,Los Angeles,Türk Hava Yolları