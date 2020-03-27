Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

THY, New York seferlerini koronavirüs nedeniyle durdurdu

ABD'nin New York kentinde koronavirüs vakıalarının artmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) kente uçuşları 17 Nisan tarihine kadar iptal ettiğini duyurdu.

27.03.2020 01:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 01:04
THY, New York seferlerini koronavirüs nedeniyle durdurdu

ABD'nin New York kentinde koronavirüs vakıalarının artmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) kente uçuşları 17 Nisan tarihine kadar iptal ettiğini duyurdu. THY, ABD'nin Şikago ve Washington şehirlerine düzenlediği seferlerine ise devam edecek.

Seferlerin durdurulmasıyla ilgili, Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, koronavirüs salgını sebebiyle bazı ülkelere gerçekleştirilen uçuşlarda değişikliğe gidildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, "27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulacaktır. Bu tarihten önce iptal edilen diğer uçuşlarımızı aşağıdaki listede görebilirsiniz. Güncel uçuş durumunuz hakkında bilgi için uçuş durumu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. İptal edilen seferlerinizle ilgili yapabileceğiniz işlemleri öğrenmek için online işlemler sayfamıza ve iade talepleri sayfamıza göz atabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Türk Hava Yolları, New York, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››THY, New York seferlerini koronavirüs nedeniyle durdurdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD, Çin’i geçip korona pandemisinin yeni merkezi oldu Haberler
ABD, Çin'i geçip korona pandemisinin yeni merkezi oldu
Fransa, koronada sonuç veren ilacın tedavide kullanılmasına izin verdi Haberler
Fransa, koronada sonuç veren ilacın tedavide kullanılmasına izin verdi
THY’nin New York seferlerine koronavirüs engeli Haberler
THY'nin New York seferlerine koronavirüs engeli
Ölü sayısı 75’e çıkınca İmamoğlu sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı Haberler
Ölü sayısı 75'e çıkınca İmamoğlu sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi Haberler
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Koronavirüsün akciğerlerde yol açtığı hasar böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüsün akciğerlerde yol açtığı hasar böyle görüntülendi
Pazarlarda zaruri ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı Haberler
Pazarlarda zaruri ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı
Türkiye, koronavirüs vaka sayısında bir günde 6 sıra birden yükseldi Haberler
Türkiye, koronavirüs vaka sayısında bir günde 6 sıra birden yükseldi

Son Dakika Güncel Haberleri

02:17: Aydın'da kamyonet devrildi: 2 yaralı - Haber 02:16: Almanya Başbakanı Merkel: "Kovid-19, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü" - Haber 02:10: Aydın'da kamyonet devrildi: 2 yaralı - Haber 02:08: Venezuela'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm - Haber 02:06: AB liderleri Kovid-19'a karşı ortak ekonomi politikası belirleyemedi - Haber 00:52: ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu - Haber 00:22: Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi - Haber 23:49: İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız - Haber 23:47: Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi - Haber 23:28: Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu - Haber 08:29: Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı - Ekonomi