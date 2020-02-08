THY'nin Afrika'daki 60'ıncı uçuş noktası Malabo oldu

TÜRK Hava Yolları (THY), Afrika kıtasında yer alan Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo 'yu uçuş ağına ekledi. Böylelikle THY'nin uçuş noktası Afrika'da 60, toplamda ise 319 oldu.

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu markası olan THY, uçuş ağını her geçen gün genişletiyor. Afrika Kıtası'nda yer alan Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'ya dün itibariyle tarifeli seferleri başlatan THY'nin uçuş noktası sayısı Afrika'da 60, toplamda ise 319'a ulaştı. THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul-Port Harcourt-Malabo-İstanbul hattında yapılacak seferlerin, Boeing 737-900 tipi uçaklarla geçekleştirileceği belirtildi.

"TÜRKİYE VE EKVATOR GİNESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ HER ALANDA DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"

İstanbul-Malabo seferlerinin başlatılmasına ilişkin açıklamada THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın görüşlerine de yer verildi.

Aycı, "İstanbul Havalimanı ile birlikte Türk havacılığında ve turizm sektöründe yeni bir dönem başladı. Yeni, devasa operasyon merkezimiz bize uçuş ağımızı genişletme noktasında eşsiz bir performans sergileme avantajı sağlıyor. Bugün, yeni dönem stratejimizin bir parçası olarak Afrika kıtasında yer alan Malabo'yu, Türk Hava Yolları'nın sürekli genişleyen uçuş ağına eklediğimiz için oldukça mutluyuz. Bugünden itibaren Malabo'ya seyahat edecek misafirlerimiz uçuşlarını Türk Hava Yolları konforu ile gerçekleştirebilecek. Yeni uçuşlarımızın Türkiye ve Ekvator Ginesi arasındaki ilişkileri her alanda daha da güçlendireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

789 DOLARDAN BAŞLAYAN FİYATLAR İLE SEYAHAT EDİLEBİLECEK

Ekvator Ginesi'nin en eski şehirlerinden olan Malabo'ya seyahat etmek isteyenler, THY'nin açılışa özel ve 789 Dolardan başlayan fiyatları ile seyahat edebileceği bildirildi.

MALABO HAKKINDA

Malabo, Afrika Kıtasında yer alan Ekvator Ginesi'nin başkenti ve en büyük ikinci şehridir. Petrol zengini bir şehir olmasının yanı sıra turizm faaliyetleri de şehirde önem arz etmektedir. Malabo, doğal güzellikleri, zengin dünya mutfağı ve tarihi mimarisiyle Afrika Kıtası'nın en ayrıcalıklı şehirlerinden biridir.

İSTANBUL-MALABO HAFTADA 3 GÜN

THY'nin İstanbul-Malabo uçuşları TK-631 koduyla, pazartesi-çarşamba ve cuma olmak üzere haftanın 3 günü karşılıklı olarak gerçekleşecek.

- İstanbul