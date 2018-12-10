THY'nin En Fazla Yolcu Artışı Afrika'ya, En Fazla Doluluk İse Kuzey Amerika'ya Oldu

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:24



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:24

Türk Hava Yollar'nın 11 ayda yolcu sayısı yüzde 10 artarak 69,7 milyona ulaştı.11 ayda en büyük artış yüzde 15 yükselişle 3 milyon 224 bin yolcunun taşındığı Afrika kıtasına; en büyük doluluk oranı ise yüzde 88,9 ile Kuzey Amerika uçuşlarında oldu.Türk Hava Yolları'nın Ocak-Kasım 2018 trafik sonuçları değerlendirmesine göre yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre talepte yaklaşık yüzde 10'luk artış sağlandı. Yolcu sayısı da yüzde 10 artarak 69,7 milyona ulaştı. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Kasım döneminde 3 puanlık artış ile yüzde 82 olarak gerçekleşti. Yurtdışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 82,1 seviyesine ulaşırken, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak yüzde 85 seviyesine ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yaklaşık yüzde 12'lik önemli bir artış yaşandığı kaydedildi. Yılın ilk on bir ayında toplam taşınan kargo ve posta geçen seneye göre yüzde 25 artarak 1,3 milyon tona ulaştı.11 AYDA BÖLGEYE GÖRE TAŞINAN YOLCU SAYILARI, ARTIŞ YÜZDELERİ VE DOLULUK ORANI ŞÖYLE:Ortadoğu: 5 milyon 550 bin 658-Yüzde 7,2 artış-Yüzde 71,3Avrupa: 21 milyon 50 bin 268-Yüzde 12,8-Yüzde 79,3Uzakdoğu: 5 milyon 61 bin 304-Yüzde 8,7-Yüzde 85,9Kuzey Amerika: 2 milyon 182 bin 300-Yüzde 10-Yüzde 88,9Afrika: 3 milyon 224 bin 734-Yüzde 15-Yüzde 77,6Orta ve Güney Amerika: 367 bin 928-Yüzde 5,6-Yüzde 84,9İç Hatlar: 30 milyon 291 bin 771-Yüzde 11,2-Yüzde 85,4KASIM AYINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 81,4Türk Hava Yolları, taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendine Kasım ayında da devam edildiğini, taşınan yolcu sayısının yüzde 4'lük artış göstererek 5,5 milyona, toplam doluluk oranı ise yüzde 81,4'e ulaştığını duyurdu. Kasım ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan arttığı, dış dat doluluk 3 puanlık artışla yüzde 81 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşlarda ise yüzde 84 doluluk oranına ulaşıldı.TRANSİT YOLCU SAYISI YÜZDE 8 ARTTIKasım ayında dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 8'lik artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç yurtdışı yolcu sayısında ise yüzde 13'lük artış görüldü. Kargo ve Posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 45 ile K. Amerika, yüzde 32 ile Afrika, yüzde 23 ile Uzak Doğu ve yüzde 21 ile Avrupa katkı sağladığı belirtildi. Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika'da yaklaşık 5 puan, K. Amerika'da 5 puan, Uzak Doğu'da 3 puan ve Orta Doğu'da ise 2 puan artış gerçekleşti."THY KARGO DÜNYANIN YÜKÜNÜ TAŞIYOR"Bu arada Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin Kenya'daki Nairobi ofisini ziyaret etti. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından, "Arkadaşlarımızın yoğun çalışması ile taşınan tonaj açısından 2017'de 10. sırada iken 2018 sonunda 6. sıraya yükseliyoruz. THY Cargo dünyanın yükünü taşıyor" açıklamasını yaptı. - İstanbul