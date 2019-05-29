THY'nin genel kurul toplantısı 28 Haziran'da gerçekleşecek

Türk Hava Yolları (THY), olağan genel kurul toplantısının 28 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu.
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, genel kurul toplantısının daha önce ilan edilen 31 Mayıs 2019 Cuma günü saat 14: 30 yerine 28 Haziran
2019 Cuma günü saat 14: 30'da Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbuladresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonunda gerçekleşeceği bildirildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu
, Türk Hava Yolları
, Güncel
Kaynak: AA