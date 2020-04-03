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THY'nin iç hat seferleri 20 Nisan'a kadar durduruldu

Türk Hava Yolları'nın (THY) iç hat seferlerinin 20 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi.

03.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:18
THY'nin iç hat seferleri 20 Nisan'a kadar durduruldu
Türk Hava Yolları'nın (THY) iç hat seferlerinin 20 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı, iç hatlarda 14 büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki iç hat seferlerimiz, 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, Twitter, Güncel
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