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THY'nin Irak ve Seul seferlerine Koronavirüs iptali

IRAK ve Güney Kore'de koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bu ülkelere bugün ve yarın yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

29.02.2020 22:40 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:40THY'nin Irak ve Seul seferlerine Koronavirüs iptali

IRAK ve Güney Kore'de koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bu ülkelere bugün ve yarın yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, " ve Kore'de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkelerde sefer yaptığımız Seul, Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye, Erbil noktalarına 29 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz seferler karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz." denildi.


- İstanbul

Türk Hava Yolları, Güney Kore, Kore, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

29.02.2020 23:25:50