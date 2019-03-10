10 Mart 2019, 07:26
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Son Dakika! THY Uçağı Türbülansa Girdi: 30 Yaralı

Son Dakika! THY Uçağı Türbülansa Girdi: 30 Yaralı

Son dakika! Türk Hava Yolları'nın İstanbul-New York seferini yapan uçağı, inişe 45 dakika kala havada türbülansa girdi. THY, yaralanan 30 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul- New York seferini yapan uçağı inişe 45 dakika kala havada türbülansa girdi. THY, 30 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını ve kontrol için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Türk Hava Yolları'na ait İstanbul - New York seferini yapan TK 001 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı inişine az bir süre kala türbülansa girdi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Türbülansa giren uçağın saat 17.30 sıralarında JFK Havalimanı'na iniş yaptığı, 28 yolcu ve 2 kabin memurunun çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi. Yaralı kabin görevlilerinden birinin bacağının kırıldığı, yaralanmaların geri kalanının kesik ve morluklar gibi ufak yaralanmalar olduğu belirtildi.

LİMAN İDARE SÖZCÜSÜ: GÜVENLİ ŞEKİLDE İNDİ

Liman İdaresi sözcüsü Steve Coleman, Türk Havayolları uçağının inişten 45 dakika önce aşırı türbülans yaşadığını, yarılıların Jamaika Tıp Merkezi ve Queens Hastanelerine gönderildiğini, bir mürettabatın ayağının kırıldığını söyledi. Coleman, diğer küçük yaralanmaların havaalanı terminalinde tedavi edildiğini ve türbülansa giren THY uçağının saat 17.30'da JFK Uluslararası Havaalanına güvenli bir şekilde indiğini söyledi.

THY: HASTANEYE KALDIRILDILAR

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Basın Müşavirliği, "Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir" dedi.

Boeing 777, İstanbul, New York, Türk Hava Yolları, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (12)
DENSİZE CEVAP: Allahın baş danismani nickli densiz şu anda dinden cikmak.uzere olduğunun farkindamisin Allah u teâlânın danismaktan münezzeh olduğunu bilmiyormusun.
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WWWWWWW: Geçmiş olsun yolculara gerçekten çok zor bir durum
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ŞAKİR: jameika sağlık ocagı baska hastane yokmusmu ne biçim müttefik len bunlar biz olsan en iyi hatanemize götürürüz
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DÜRBÜNLÜ’NÜN DOKTORU: Çok Büyük Geçmiş Olsun.
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