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THY'nin 'İyiliğe Uçan' ekiplerinden 'Hayat Eve Sığar" desteği

Türk Hava Yolları(THY) kabin ekipleri tarafından kurulan ve Elazığ'da da bir anaokulunun inşaatını üstlenen 'İyiliğe Uçanlar Derneği', yeni projeleri "Dilek Ağacı" ile koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimlerine evlerinde devam eden, dışarıda özgürce oyun oynayamayan ihtiyaç sahibi...

27.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:29
THY'nin 'İyiliğe Uçan' ekiplerinden 'Hayat Eve Sığar
Türk Hava Yolları(THY) kabin ekipleri tarafından kurulan ve Elazığ 'da da bir anaokulunun inşaatını üstlenen  'İyiliğe Uçanlar Derneği', yeni projeleri "Dilek Ağacı" ile koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimlerine evlerinde devam eden, dışarıda özgürce oyun oynayamayan ihtiyaç sahibi çocukların hayallerini dijital ortamlar aracılığıyla gerçekleştiriyor. Projede ihtiyaç sahibi çocukların dilekleri sosyal medya aracılığıyla alınıyor, dernek üyesi yardımseverler e- ticaret platformları ve kargo şirketleri aracılığıyla çocukların ihtiyaçlarını adreslerine yönlendiriyor. Hediyeler çocukların yüzünü güldürdü.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınına yakalananların sayısı dünya genelinde artıyor. Türkiye 'de de vakaların görülmesiyle birlikte alınan tedbirler kapsamında eğitim-öğretimin ertelenmesinin ardından, öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam ediyor.  Türkiye, dünya üzerinde yayılımı devam eden koronavirüs ile (Kovid_19) mücadele etmeye ve yurt çapında tedbirler almaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ulusal farkındalık hareketi 'Hayat Eve Sığar'a bir katkı da Türk Hava Yolları kabin ekipleri tarafından kurulan 'İyiliğe Uçanlar Derneği'nden geldi.

ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARINI EVLERİNE GÖNDERİYORLAR

Bugüne kadar ihtiyaç sahibi yüzlerce çocuğa farklı projelerle el uzatan dernek yeni projeleri "Dilek Ağacı" ile koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimlerine evlerinde devam eden, dışarıda özgürce oyun oynayamayan çocukların hayallerini dijital ortamlar aracılığıyla gerçekleştiriyor. Projede ihtiyaç sahibi çocukların dilekleri sosyal medya aracılığıyla alınıyor, dernek üyesi yardımseverler e- ticaret platformları ve kargo şirketleri aracılığıyla çocukların ihtiyaçlarını  adreslerine yönlendiriyor.

ÇOCUKLAR EN ÇOK KİTAP VE ZEKA OYUNLARI DİLİYOR

Dışarıda arkadaşlarıyla gönüllerince oynayamayan çocukların talepleri ise evde kaldıkları zamanı verimli geçirmelerini sağlayacak dileklerden oluşuyor. Çocuklar zeka oyunları, satranç takımı ve kitap gibi gelişimlerini destekleyecek isteklerde bulundu.Hediyeleri alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Proje ile ilgili yorumlarını aktaran Türk Hava Yolları Kabin Amiri ve  'İyiliğe Uçanlar Derneği' kurucusu Sinem Güldal; "Dünyanın neresinde olursa olsun, sebebi ne olursa olsun yaşanan zorlu süreçlerde en çok çocuklarımız zarar görüyor çünkü yalnızca bugünleri değil yarınları da bu durumlardan etkileniyor. Çocuklarımızın dünyası o kadar eşsiz ki onların hayatlarını eve sığdırmak, arkadaşlarıyla oynadıkları oyunları kısıtlamak hayata küsmelerine sebep olabilir. Bu nedenle enerjisini minik kardeşlerimizin mutluluğundan alan ekibimiz ile bu zorlu süreçte iyiliğe uçmaktan vazgeçemezdik. Dilek Ağacı projemiz ihtiyaç sahibi çocuklarımıza evlerinde ulaşıp hayatlarının yanında hayallerini de eve taşıyabildiğimizi göstermek istedik, iyilik için sınırların aşılabileceğine ve daima farklı bir yolun bulunabileceğine inanıyoruz. Dileriz ki tüm Türkiye korona virüs tehdidinin bir an önce son bulması için mümkün olduğunca evlerinde zaman geçirir ve en kısa zamanda tüm sevdiklerimizde endişe duymadan bir araya gelebiliriz." dedi.

ELAZIĞ'DA ANAOKULU İNŞAATINI DA ÜSTLENMİŞLERDİ

Çocukların dileklerini gerçekleştiren ekip daha önce; Tanzanya'da bir yetimhaneye yardım götürmüş, Adana ve Seyhan'da eğitim araç gereçlerine ihtiyaç duyan çocuklara kırtasiye desteği ulaştırmıştı. Dernek üyeleri, Elazığ depreminden etkilenen çocuklara sağladıkları temel ihtiyaç yardımının yanında Elazığ'da 5 derslikli bir anaokulunun inşaatını da üstlenmişti.200 öğrenci kapasiteli  anaokulunun maliyetinin 500 bin TL olacağı belirtilmişti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Türkiye, Elazığ, Güncel

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