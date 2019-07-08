08.07.2019 11:11
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THY'NİN 'MAÇKA' UÇAĞI ŞEHİT EREN BÜLBÜL ANISINA TRABZON'A UÇTU

Haber-Kamera Enver ALAS İSTANBUL,DHATürk Hava Yolları(THY)'nın filosuna kattığı Boeing 787-9 Dreamliner tipi 'Maçka' isimli uçağı ilk seferini Şehit Eren Bülbül'ün anısına İstanbul-Trabzon hattında yapacak.

Haber-Kamera Enver ALAS İSTANBUL,DHA
Türk Hava Yolları(THY)'nın filosuna kattığı Boeing 787-9 Dreamliner tipi 'Maçka' isimli uçağı ilk seferini Şehit Eren Bülbül'ün anısına İstanbul- Trabzon hattında yapacak.
THY'nin geçtiğimiz günlerde filosuna katılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına Maçka ismi verilen uçak, ilk seferini anlamlı bir uçuş ile havalandı. İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon Havalimanı'na gerçekleştirilen TK-4900 sefer sayılı özel uçuşa başta Eren Bülbül'ün ailesi, şehit aileleri, milletvekilleri ve ünlü isimlerin de aralarında olduğu yaklaşık 300 yolcu katıldı. Sosyal medyada kampanyaya destek olan vatandaşların da yolcuları arasında yer aldığı anlamlı uçuşu gerçekleştiren THY uçağı saat 10.20 sıralarında İstanbul'dan havalandı. Trabzon'a inişinin ardından Şehit Eren Bülbül'ün mezarı ziyaret edilecek. THY'NİN 'MAÇKA' UÇAĞI ŞEHİT EREN BÜLBÜL ANISINA TRABZON'A UÇTU
Kaynak: DHA
Trabzon, Maçka, Güncel

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