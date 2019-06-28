28.06.2019 21:27
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THY'nin Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleşti

THY

Türk Hava Yolları'nın (THY) Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleşti.

Türk Hava Yolları 'nın (THY) Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleşti. Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Mehmet İlker Aycı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeniden seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu 'nda yapılan açıklamaya göre, THY'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleşti. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine C grubu hisseyi temsilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Mehmet İlker Aycı'nın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Mecit Eş'in, Yönetim Kurulu üyeleri olarak Bilal Ekşi , Orhan Birdal , Mithat Görkem Aksoy ve Salim Arda Ermut 'un, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri olarak Ogün Şanlıer, Fatmanur Altun ve Mehmet Muzaffer Akpınar 'ın 2 yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Mehmet İlker , Türk Hava Yolları , Güncel

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