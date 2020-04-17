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THY'nin rakiplerine göre şansı yüksek

Korona virüs (Covid-19) salgınının büyük ekonomik zarara uğrattığı sektörlerden biri de hava yolu yolcu taşımacılığı oldu.

17.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:07
THY'nin rakiplerine göre şansı yüksek
Korona virüs (Covid-19) salgınının büyük ekonomik zarara uğrattığı sektörlerden biri de hava yolu yolcu taşımacılığı oldu. Uluslararası hava taşımacılığı sektöründe önümüzdeki dönemlerde neler yaşanabileceğini değerlendiren Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Damla Özkılınç, Türk Hava Yollarının (THY) rakiplerinin pazardan çekilme ihtimaline dikkat çekti. Uluslararası Finans ve Muhasebe Uzmanı Dr. Özkılınç, G-20 ülkeleri sıralamasında yeni gelişmelerin beklendiğini de söyledi.

Uluslararası Para Fonu IMF'in 192 ülke ekonomisini kapsayan raporunu hatırlatan Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Damla Özkılınç, "IMF'nin, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek adına hükümetlerin insani ve ekonomik kısıtlamaları kapsamında ekonomik etkilenmelerini araştıran raporunda da görüldüğü üzere; Türkiye 'den mart ayında sermaye çıkışları yaşandığı ve Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 10 değer kaybettiği bildirildi. Bu durum, rezervlerin 10 milyar dolar düşmesi ile sonuçlandı. Nisan ayının ilk 2 haftasında ise Türk Lirası, Dolar karşısında Türkiye'nin dış finansman tarafında istediği desteği henüz bulamamış olması nedeni ile yüzde 4 daha değer kaybetti. Ancak, hükümetin 100 milyar liralık 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi ile lokomotif sektör sayılabilecek ulaştırma ve sanayi şirketlerine destek olunması amaçlandı. Merkez Bankasının açıkladığı faiz indirimi ve KOBİ'lere sağlanan kredilerde sürenin uzatılması da likidite piyasasını rahatlatmak için alınmış önlemlerin başında geldi" dedi.

G-20 sıralamasında yeni gelişmeler

Tüm dünyada dip noktaları gören petrol fiyatlarının, fosil yakıt satmadan G-20'ye girmeyi başaran Türkiye'nin lehine işlediğini belirten Dr. Özkılınç, "Rusya'nın yüzde 90 geliri fosil yakıttan geliyor. Bu oran Suudi Arabistan'dan da yüksek. Petrol fiyatlarının düşüp özellikle fosil yakıtların devre dışı kaldığı yeni bir dünya düzeni aşikar. Bu Türkiye açısından olumlu bir gelişme olarak yansıyacaktır. Bu sayede G-20 sıralaması değişecektir. Sıralamanın değişmesi ile uzun vadede Türkiye'nin dünya sıralamasında daha yukarılara çıkacağı öngörülmekte" diye konuştu.

THY'nin rakiplerinin pazardan çekilme ihtimali

Türkiye'nin en değerli markaları arasında yer alan THY'nin, salgının neden olduğu olumsuz gelişmelerden nasıl etkilenebileceğini değerlendiren Özkılınç, "Ulaştırma sektörünün lokomotifi THY'nin kısa vadede olumsuz etkilenebileceği düşünülse bile diğer taraftan THY'nin rakiplerinin pazardan çekilme ihtimali ve Avrupa Birliği merkezli hub yani transfer merkezi noktalarının da sektörde oldukça gerilere düşmesi muhtemel. Tüm bu gelişmelerin THY'ye olumlu yansıyacağı öngörülmekte. Bu bağlamda da THY ve İstanbul Havalimanı denklemi olumlu kalmaya devam edebilir" bilgisini verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Türkiye, Ekonomi
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