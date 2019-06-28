28.06.2019 20:35
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THY'nin "rüya uçağı"na "Maçka" isminin verilmesi

Türk Hava Yolları (THY) şehit Eren Bülbül'ün memleketi "Maçka"nın adının verildiği ilk Boeing 787-9 Dreamliner uçağının seferden önceki hazırlığının görüntüsünü yayımladı.

Türk Hava Yolları (THY) şehit Eren Bülbül'ün memleketi " Maçka "nın adının verildiği ilk Boeing 787-9 Dreamliner uçağının seferden önceki hazırlığının görüntüsünü yayımladı.
THY, Trabzon 'da 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün anısına memleketi "Maçka" ismi verilen uçağın sefere çıkması için hazırlıklara başladı.
THY'nin resmi Twitter hesabından "İyi ki varsın Eren! Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da" ifadeleriyle yapılan paylaşımda, 15 saniyelik video da yer aldı.
Bu paylaşım, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.THY'nin rüya uçağı na Maçka isminin verilmesi
Kaynak: AA
Boeing , Türk Hava Yolları , Maçka , Güncel

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