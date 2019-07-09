THY'nin 'Rüya' uçağı, şehit Eren Bülbül için uçuyor

THY'nin 'Rüya' uçağı, şehit Eren Bülbül için uçuyorTHY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı "Biz de 'iyi ki varsın Eren' diyoruz"İSTANBUL - Türk Hava Yolları(THY), şehit Eren Bülbül anısına 'Maçka' ismini verdiği Boeing 787-9 tipi Dreamliner uçağıyla ilk seferini Trabzon'a gerçekleştirdi. Uçağın yolcularını uğurlayan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Şimdi biz de 'İyi ki varsın Eren' diyoruz. Senin için Maçka uçağı dünyanın 4 bir tarafına 120 den fazla ülkeye uçacak" dedi. Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'nda karşılanan ilk Dreamliner uçağı, bugün ilk seferini Trabzon'a düzenlendi. İlk sefere katılan yolcuları uğurlayan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, gazetecilere açıklamalarda bulundu."Dünyanın 4 bir tarafına 120 den fazla ülkeye uçacak"Uçağa "Maçka" isminin verilmesinde sosyal medyadaki vatandaşların büyük katkısı olduğunu söyleyen İlker Aycı, "Türk Hava Yolları'nın yeni uçağı Maçka, sosyal medyadaki vatandaşlarımızın duyarlılığı neticesinden verilmiştir. İsmi ve ilk seferi hayırlı olsun. Milli bayram taşıyıcı olarak bugüne kadar yaptığımız tüm uçuşları özel ve kıymetli görüyoruz. Bu gün sadece bir şehre ve havalimanına uçmuyoruz. Bugün şehidimiz Eren Bülbül'e uçuyoruz. Bu uçağımızın içindeki bazı yolcularımız Eren Bülbül'ün kabrini ziyarete gidiyor. Sosyal Medya'da bu kampanyaya oldukça yüksek katılım oldu. Olumlu duygular etrafında birleşerek milli değerlerimizin altında birleşebildiğimizi gösterdik. 15 yaşında bir kardeşimizin bundan iki yıl önce şehit olduğu Maçka'nın adını verdik. Elbette bir genç olarak onunda hayalleri vardı. Teröristlere en güzel cevabı eren dimdik durarak vermişti. Şimdi biz de 'İyi ki varsın Eren' diyoruz. Senin için Maçka uçağı dünyanın 4 bir tarafına 120 den fazla ülkeye uçacak. Uçtuğu her ülkeye hep aynı mesajı götürecek. Mili birlik ve beraberliğimizin bayrak taşıyıcılarından olan Türk Hava Yolları 'İyi ki varsın Eren' diyerek uçacak. Bu gün Eren Bülbül'ün ailesi de bizimle beraber bu uçakta "ifadelerini kullandı.'Rüya' uçak olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağın THY bünyesinde ilk olmasının yanı sıra özel bir anlamı daha bulunuyor. THY tarafından sosyal medyada başlatılan 'Yeni uçağımızın ismi ne olsun?' isimli kampanyaya kullanıcıların yoğun ilgi gösterdi. 2017 yılında Trabzon'da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül'ün memleketi 'Maçka' ismi verilmişti. Bunun yanı sıra THY, Dreamliner'ın ilk seferini de şehit Eren Bülbül anısına bugün Trabzon'a gerçekleştirdi. Sefer yapmadan önce THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı uçağın içinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. TK4900 sefer sayılı uçak, saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon'a gitmek üzere 300 yolcusuyla havalandı. Dreamliner'ın ilk uluslararası uçuşu ise 17 Temmuz'da THY'nin uçuş ağına katılacak Bali'nin başkenti Denpasar'a düzenlenecek. 2019 yaz dönemi boyunca orta ve uzun mesafeli egzotik rotalarda yolcu taşıyacak olan B787-9 Dreamliner'ın uçacağı destinasyonlar arasında; Londra, Manchester, Dubai, Washington DC, New York, Atlanta, Mexico City, Cancun, Bali, Amsterdam, Delhi, Panama ve Bogota bulunuyor. Verilen siparişler kapsamında THY'nin filosuna 2019 yılı Ağustos ayının sonuna kadar toplam 6 787-9 Dreamliner katılmış olacak.