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THY'nin "rüya uçak" tanıtım videosu

Türk Hava Yolları (THY), filosuna katılan "B787-9 Dreamliner" tipi uçağın hangardaki montaj ve boyama çalışmalarının görüntüsünü yayımladı.

24.07.2019 17:54 THY'nin
Türk Hava Yolları (THY), filosuna katılan "B787-9 Dreamliner" tipi uçağın hangardaki montaj ve boyama çalışmalarının görüntüsünü yayımladı.
THY resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, filodaki yeni Dreamliner'lar ile büyümeye devam edildiği belirtildi.
Paylaşımda, "Sizi #Rüyagibi bir yolculuğa çıkaracak uçağımızı daha yakından tanıyın. #TürkHavaYolları #Dreamliner" ifadeleriyle uçağın montaj ve boyama çalışmalarına ait videoya yer verildi.

Türk Hava Yolları, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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