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THY'NİN SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇUŞ OPERASYONLARI DURDURULDU

TÜRK Hava Yolları (THY)' Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yapıldı.

07.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:53 THY'NİN SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇUŞ OPERASYONLARI DURDURULDU
TÜRK Hava Yolları (THY)' Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yapıldı. 

THY Basın  Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) Kalkışlı ve Varışlı Seferlerimiz hakkında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel havayolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihinde  Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) Kalkışlı ve Varışlı Seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilir."


- İstanbul

Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, Güncel

Kaynak: DHA

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