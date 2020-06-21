THY'nin Saraybosna-İstanbul seferleri 3 aylık aranın ardından yeniden başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Türk Hava Yollarının (THY) Saraybosna-İstanbul uçak seferleri, 3 aylık aranın ardından yeniden başladı.

21.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:05
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Türk Hava Yollarının (THY) Saraybosna- İstanbul uçak seferleri, 3 aylık aranın ardından yeniden başladı.
Normalleşme adımları kapsamında bugün başlayan Türkiye seferleri, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Uluslararası Havalimanında yoğunluk oluşturdu.
İstanbul'a giden Meliha Gelan, yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunan eşi ve çocuklarının yanına dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.
THY'nin İstanbul-Saraybosna seferiyle Bosna Hersek'e gelen Ömer Faruk Kutluoğlu da Saraybosna'da eğitim gördüğünü belirterek, "Biraz korku var. Tedbirlere uyulmadığı takdirde tehlike büyük. O yüzden dikkatli olmalıyız." dedi.
Vucko Saraybosna Gezi Rehberleri Derneği Başkanı Mirza Omerhodzic ise Türkiye ile uçuşların yeniden başlamasından son derece memnun olduklarını ifade ederek, "THY, salgından önce Bosna Hersek'e haftada 20 uçuş gerçekleştiriyordu. Normalleşme süreci kapsamında bu uçuşlar haftada üç kez olacak." dedi. THY’nin Saraybosna-İstanbul seferleri 3 aylık aranın ardından yeniden başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Saraybosna, İstanbul, Güncel, Haber

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