THY'nin seferlerine  düzenleme, iç hatta 14 noktaya sefer yapılacak

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle tüm yurt dışı uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları(THY) iç hatta ise 14 noktaya uçacak.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından, Türk Hava Yolları'nın uçuş yapacağı şehirleri duyurdu. THY, koronavirüs nedeniyle sadece 14 iç hat uçuşlarını gerçekleştirecek. İç hatlarda Pazar günü 00.01'den itibaren sadece İstanbul , Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir seferleri düzenlenecek.

- İstanbul

Kaynak: DHA