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THY'nin Tokyo seferine tayfun engeli

Türk Hava Yolları'nın (THY) Tokyo'ya gerçekleştirmeyi planladığı tarifeli uçuş, karşı meydandaki Hagibis tayfunu nedeniyle iptal oldu.

11.10.2019 21:47THY'nin Tokyo seferine tayfun engeli
Türk Hava Yolları'nın (THY) Tokyo'ya gerçekleştirmeyi planladığı tarifeli uçuş, karşı meydandaki Hagibis tayfunu nedeniyle iptal oldu.

Türk Hava Yolları'nın Japonya'nın başkenti Tokyo'ya 12 Ekim'de gerçekleştirmeyi planladığı TK53 sefer sayılı tarifeli uçuşu, karşı meydanda beklenen Hagibis tayfunu nedeniyle iptal edildi. Konuya ilişkin THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla Tokyo'ya seyahat edecek yolcular konu hakkında uyarılarak, "Değerli yolcularımız, Japonya'da beklenen Hagibis tayfunu nedeniyle Türk Hava Yolları'nın 12 Ekim tarihli TK52 (İstanbul - Tokyo) ve TK53 (Tokyo - İstanbul) seferleri iptal edilmiştir. Uçuşunuza ait güncel bilgileri Uçuş Durumu sayfamız üzerinden kontrol edebilirsiniz" denildi. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Japonya, Tokyo, Güncel

Kaynak: İHA

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