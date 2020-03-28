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THY'nin tüm yurt dışı seferleri durduruldu, iç hat seferleri de sınırlandırıldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm yurt dışı yolcu seferlerimiz durdurulmuştur. İç hat seferlerimiz cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır." dedi

28.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:14
THY'nin tüm yurt dışı seferleri durduruldu, iç hat seferleri de sınırlandırıldı
Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm yurt dışı yolcu seferlerini durdurdu. İç hat seferlerine de kısıtlama getirdi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, Dünya

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