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THY'nin üçüncü "rüya uçağı" İstanbul'da

TÜRK Hava Yolları'nın (THY), Boeing'ten sipariş ettiği, rüya uçak olarak adlandırılan uzun menzilli B787-9 Dreamliner tipi üçüncü uçağı İstanbul'a geldi.

23.07.2019 17:18 THY'nin üçüncü


Enver ALAS/ İSTANBUL,DHA- TÜRK Hava Yolları'nın (THY), Boeing'ten sipariş ettiği, rüya uçak olarak adlandırılan uzun menzilli B787-9 Dreamliner tipi üçüncü uçağı İstanbul'a geldi. THY'nin filosuna son olarak katılan yeni nesil uçaklarından üçüncü Dreamliner, saat 15.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. ABD'de bulunan Boeing'in Everett'teki merkezinden teslim alınan TC-LLC kuyruk tescilli uçak, işlemlerinin yapılmasının ardından seferlerine başlayacak. THY'nin uzun menzilli rotalarda kullanacağı bu uçaklardan 4 tane daha Ağustos ayı sonuna kadar filoya katılacak. Üçüncüsü teslim alınan Boeing 787-9 Dreamliner ile THY'nin filosundaki uçak sayısı da 340'a ulaştı. Yeni uçakların kabininde tasarım değişikliğine gidilerek 1-2-1 diziliminde koridor erişimi olan business class koltukları oluşturulurken, ekonomi sınıfı koltukları ise Türkiye'de TSI şirketi tarafından imal edildi. Gövdesi tamamen kompozit olma özelliği taşıyan 787'lerin uzunluğu 63 metre, kanat genişliği 60 metre, yüksekliği 17 metre menzili ise 14 bin 140 kilometre.


Türk Hava Yolları, İstanbul, Boeing, Güncel

Kaynak: DHA

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