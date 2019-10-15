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THY'nin uzun uçuş noktaları artıyor: Yeni nokta Vancouver olacak

Türk Hava Yolları(THY), Kanada'da Toronto ve Montreal'dan sonra Vancouver kentine de uçma kararı aldı.

15.10.2019 11:58THY'nin uzun uçuş noktaları artıyor: Yeni nokta Vancouver olacak
Türk Hava Yolları(THY), Kanada'da Toronto ve Montreal'dan sonra Vancouver kentine de uçma kararı aldı.

Türk Hava Yolları, şu an 344 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 266 uluslararası olmak üzere 126 ülkede 316 noktaya uçuyor.İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla daha da büyüyecek olan Türk Hava Yolları, filosuna katılan yeni geniş gövdeli uçaklar ile beraber yeni uçuş noktalarına da seferlere başlama kararı alıyor. Son olarak THY, yeni bir uzun uçuş noktasına daha seferlere başlama kararına gitti.

YENİ UÇUŞ NOKTASI VANCOUVER OLACAK

Kanada'da Toronto ve Montreal'e uçan THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) yaptığı bildirim ile pazar koşullarına bağlı olarak, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.THY'nin Kuzey Amerika da bu yılın 9 ayında yolcu doluluk oranları yüzde 89.9'a çıkarken, yolcu sayısı da  1 milyon 799 bin 553 oldu. Kargo ve posta taşımacılığı ise yüzde 7.1 artışla 106 bin 563 tona yükseldi.(Fotoğraflı)


- İstanbul

Türk Hava Yolları, Vancouver, Montreal, Kanada, Ekonomi

Kaynak: DHA

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