THY’nin Washington ile Chicago’ya tarifeli seferleri başlıyor

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ara verdiği ABD'de Washington ile Chicago'ya tarifeli seferlerini yeniden başlatıyor.Öğle saatlerinden itibaren Washington ile Chicago'ya uçmak için havalimanına gelen yolcular, termal kameralarla kontrol edildi.Arama noktalarından geçen yolcular, sosyal mesafeye uyarak işlemlerini yaptırdı. THY kontuarında sıraya giren yolcular, bilet ve bagaj işlemlerini gerçekleştirdi.Pasaport kontrolünün ardından yolcular uçaklara yönlendirildi.THY'nin saat 21.00'de Washington'a 293, saat 21.05'te Chicago'ya ise 264 yolcusuyla sefer yapacağı öğrenildi.Yolculardan Celal Algül, basın mensuplarına, ABD'de bulunan kızının yanına gitmek için bilet aldığını belirterek, "Biraz korkumuz olsa da gereken tedbirleri alarak gidiyoruz. Her şeyin hayırlısı." dedi.Erce Şenocak ise yerleşmek için ABD'ye gittiğini, şubat ayından beri uçuş beklediğini anlattı.Tahliye uçuşlarına da işleri yüzünden bir türlü yetişemediklerini kaydeden Şenocak, "Sonunda bir tane yakaladık ama içimizde hep tedirginlik vardı. Her tarifeli uçuş son dakikada iptal olmuştu. 'Acaba bu uçuş da öyle olacak mı?' diye son dakikaya kadar bekledik." diye konuştu.Şenocak, ABD'deki vaka sayılarından dolayı bir tedirginlik duyduğunu ancak koronavirüse karşı yeterli önlemleri de aldığını söyledi.Sık sık ellerini yıkayıp sosyal mesafeye dikkat ettiğini ifade eden Şenocak, "New York'a uçuş olmadığı için Washington'da bir araba kiralayıp oradan geçmeyi düşünüyorum." şeklinde konuştu.Erin DePaula, ABD'ye uçuş planının mart ayından beri iptal olduğunu, şimdi de Chicago seferiyle dönüş yapacağını belirtti.Salgından sonra ilk kez uçacağını anlatan DePaula, "Ben zaten genel olarak uçak yolcuğu için endişe duyuyordum. Bunun pandemiyle bir ilgisi pek yok." dedi.Öte yandan THY'nin Twitter hesabından dün icra edilen sefer sayılarıyla ilgili yapılan paylaşımda, "Daha güçlü geri dönüyoruz. 18 Haziran 2020 tarihinde @eurocontrol bölgesinde gerçekleşen 8000 uçuşun 400'ünü gerçekleştirerek en fazla uçuşa sahip hava yolu olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.