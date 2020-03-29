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THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Mart Pazartesi'den itibaren İstanbul'dan gerçekleştirilecek tarifeli uçuşları açıkladı.

29.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:29

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla şehirler arası uçuşlara kısıtlama getirilmiş ve yolcuların valilik izniyle seyahat edeceği açıklanmıştı.

İSTANBUL'DAN KARŞILIKLI 7 KENTE UÇACAK

Bu kapsamda Türk Hava Yolları da 14 büyükşehire sefer düzenleme kararı almıştı. Valilik izni uygulamasının dün saat 17.00'den itibaren devreye girmesinin ardından Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 30 Mart Pazartesi (yarın) günü İstanbul 'dan karşılıklı Adana, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Ankara, Trabzon ve Van seferlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

"4 SAAT ÖNCE GELİN"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunan Ekşi, "Pazartesi İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak iç hat seferleri tabloda olup, seyahat belgesine sahip yolcularımız 4 saat önceden havalimanı satış ofislerine gelerek bu seferlere bilet alabilirler. Web sitemizde detay bilgilendirme yapılacaktır" dedi. Belirtilen uçuşlara seyahat belgesine sahip olanlar kabul edilecek.

EKŞİ'NİN PAYLAŞTIĞI SEFER TABLOSU

THY'nin 30 Mart günü yapacağı iç hat seferleri belli oldu

NE OLMUŞTU?

THY'den yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlamalarından dolayı 29 Mart'tan itibaren iç hatlarda, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, İzmir ve Van seferlerinin icra edileceği bildirilmişti.

THY’nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, İstanbul, Ekonomi, Güncel

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Türk Hava Yolları'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu

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