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THY'NİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEFERLERİ 1 MAYIS'A KADAR DURDURULDU

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt içi ve yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durduran Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 1 Mayıs'a uzattıklarını açıkladı.

02.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:04
THY'NİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEFERLERİ 1 MAYIS'A KADAR DURDURULDU
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt içi ve yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durduran Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 1 Mayıs'a uzattıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, "Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurtdışı ve yurtiçi tarifeli seferlerimiz yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar DURDURULMUŞTUR. İç hatta 14 büyükşehire yaptığımız KISITLI seferlerimiz devam edecektir" dedi.


- Yıldız

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Twitter, 1 Mayıs, Güncel
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