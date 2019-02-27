Thy, Pakistan'daki Bazı Seferlerini İptal Etti

PAKİSTAN ve Hindistan
arasında yaşanan gerilimin ardından her iki ülkenin hava sahalarını kapatması üzerine THY
bazı önlemler aldı.
THY'nin bugün ve yarın Pakistan
'ın Karaçi
, İslamabad ve Lahor
şehirlerine yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İptal edilen seferler şu şekilde:
TK-708 İstanbul-Karaçi( 27 Şubat gidiş)
TK-709 Karaçi-İstanbul (28 Şubat
dönüş)
TK- 710 İstanbul -İslamabad( 27 Şubat gidiş )
Tk 711 İslamabad-ist( dönüşü 28 Şubat dönüş)
TK - 714 İstanbul-Lahor (27 şubat gidiş)
TK - 715 Lahor-İstanbul ( 28 şubat dönüş) - İstanbul
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Kaynak: DHA