THY Pakistan'daki Bazı Seferlerini İptal Etti

PAKİSTAN ve Hindistan
arasında yaşanan gerilimin ardından Pakistan
hava sahasının kapatılması nedeniyle THY
'nin bugün ve yarın yapacağı bazı seferler yine iptal oldu. THY'nin bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi
, İslamabad ve Lahor
şehirlerine yapacağı 6 seferi karşılıklı olarak iptal edildi.
Edinilen bilgilere göre,
TK-708 İstanbul-Karaçi( 28 Şubat
gidiş)
TK-709 Karaçi-İstanbul (1 Mart dönüş)
TK- 710 İstanbul -İslamabad( 28 Şubat gidiş )
TK 711 Islamabad-İstanbul( 1 Mart dönüş)
TK - 714 İstanbul-Lahor (28 şubat gidiş)
TK - 715 Lahor-İstanbul ( 1 Mart dönüş) seferleri iptal edildi.
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Kaynak: DHA