THY pilot adayları için IELTS

Hızla değişen ve kariyer rekabetinin arttığı günümüzde, Türkiye genelinde birçok kurum ve kuruluş, kalifiye ve doğru elemanın işe alınabilmesi için İngilizce seviyelerinin yeterliliği konusunda daha fazla özen gösteriyor. Havacılık ve finans sektörleri başta olmak üzere çok sayıda kurum, daha iyi bir kariyer fırsatı sunabilmek adına adaylardan IELTS sınavı talep ediyor. British Council'ın, artan talebi karşılayabilmek ve sonuçları en hızlı şekilde ulaştırabilmek için sunduğu bilgisayar üzerinden IELTS sınavı ile daha iyi bir kariyer fırsatına sahip olabilirsiniz.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın da açılmasıyla paralel olarak, pilot açığı olmaması için pilot yetiştirme çalışmalarına da hız verildi. Türk Hava Yolları, kendi pilotlarını yetiştirmek için 2019 yılında pilot istihdamını artırarak 900'e yakın alım yapmayı hedefliyor. Türkiye'de ve dünyadaki en prestijli mesleklerden biri olan pilotluk için Türk Hava Yolları, tecrübe sahibi olmayan kişiler arasından yetiştirmek üzere pilot adaylarının alımlarına başladı.

Pilot olmak için neden IELTS gerekli?

IELTS, İngilizce bilgisini ölçmek için kullanılan ve iş, eğitim ve göçmenlik konusunda dünyanın en bilinen sınavıdır. Pilot adaylarında aranılan kriterlerin başında, istenilen düzeyde İngilizce konuşma şartını yerine getirmesi ve IELTS sınavından geçer not alması geliyor. Havacılık dilinin ve verilecek pilotluk eğitimlerinin büyük kısmının İngilizce olmasından dolayı, adayların iyi derecede İngilizce bilmesi isteniyor. Bu nedenle, son 2 yıl içinde uluslararası geçerliliğe sahip IELTS İngilizce sınavından istenilen minimum puanı belgeleyen pilot adaylarının başvuruları kabul ediliyor. Başvuru için geçerli not toplamda 6.00 olmakla birlikte, 'Konuşma' sonucunun da 6.00 ve üzeri olması gerekiyor.

IELTS artık daha hızlı

British Council tarafından Türkiye'de Eylül ayında başlayan bilgisayar üzerinden IELTS sınavı, daha fazla sınav tarihi seçeneği, daha fazla sınav lokasyonu alternatifi ve gün içinde daha çok seans avantajıyla İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında, İzmir, Ankara ve Erzurum'da alınabiliyor. Katılımcılar, bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen IELTS sayesinde artık kendilerine en uygun sınav yöntemini ve sınav tarihini seçebiliyor. Ayrıca sınav sonuçlarını, sınavın tamamlanmasının ardından, 5-7 gün içinde çok daha hızlı bir şekilde öğrenebiliyorlar.

Kaynak: Bültenler