THY pilotları A350'ler için böyle eğitiliyor

ekibi, uçakta bulunan yeni birçok teknolojik özelliğin de kullanıldığı simülasyon uçuşunu baştan sona görüntüledi.

THY, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'a 25'i kesin 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet sipariş verdiği Airbus A350-900 tipi uçaklardan ilkini Mart ayında filosuna katacak. Airbus'ın Fransa'daki fabrikasında imalatı son aşamaya gelen ilk uçağın kuyruk tescili TC-LGA oldu. Mart ayından itibaren 2023'e kadar peyderpey filoya dahil edilecek yeni nesil uçaklar, son teknolojiye sahip özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sessizliği ve yakıt verimliliğiyle öne çıkan uçak, kokpitinde 6 adet dokunmatik ekran ile uçağın dışına monte edilen kameralar sayesinde taksi yollarının kokpitten izlenmesi gibi birçok yeniliğin hayata geçirilmesiyle pilotlara büyük kolaylık sağlıyor.

A350'LERDEN ÖNCE SİMÜLATÖRLER GELDİ

THY, A350'ler gelmeden bu uçaklarda uçacak pilotlarının tip eğitimi için A350 simülatörünü devreye aldı. Aralık ayında kurulumu tamamlanan simülatörde bugüne kadar 60 pilot eğitimini tamamladı. Tip eğitimlerini A330 filosunun kaptanları ile ikinci pilotlar alıyor. Mart ayından itibaren ikinci simülatörün hizmete girmesiyle daha fazla sayıda pilotun daha kısa sürede eğitim alması hedefleniyor. Yerli ve yabancı birçok havayolu şirketine eğitim hizmeti sunan THY, böylelikle A-350 tip eğitimlerini de yurt dışına da ihraç edebilecek.

PİLOTLARIN EĞİTİM MESAİSİ

A350'leri uçuracak pilotların, THY'nin Florya'daki Uçuş Eğitim Merkezi'ndeki tip eğitimlerini ilk kez DHA ekipleri, görüntüledi. Bir A350-900 tipi uçağın kokpitiyle birebir aynı ölçülere ve özelliklere sahip simülatöründe gerçekleşen eğitim uçuşları gerçeğe yakın koşullarda icra ediliyor. THY'nin A330 ve A350 Tip Eğitim Müdürü Kaptan Pilot Burak Bekman'nın hazır bulunduğu eğitim uçuşunda A330 ve A350 Tip Eğitim Müdürlüğü Teknik Pilot Kaptan Murat Erçalışkan ile kaptan pilotlar Bülent Ünalan ve Güçlü Ülgenalp yer aldı. Yaklaşık 45 dakika süren simülasyon uçuşunun her anı görüntülendi.

"AMAÇ DAHA FAZLA PİLOTU DAHA KISA SÜREDE EĞİTEBİLMEK"

Tip Eğitim Müdürü Kaptan Pilot Burak Bekman, Aralık ayında hizmete giren simülatör ile birlikte başlayan A350 eğitimlerinin aralıksız devam ettiğini söyledi. 21 yıldır THY'de çalışan Kaptan Bekman, "Eğitimlerde A330 kaptanlarımızı ve ikinci pilotlarımızı kullanıyoruz. A330 pilotlarımız için 4 gün yer derslerinin ardından simülatörde 6 sorti ile A350'ye yeterlilik kazanıyor. İlk A350, Mart'ta filomuza katılacak. Toplamda 2023'ün sonuna kadar A350'lerden 25 adet uçak filoya katılacak. 5 adet uçak için de opsiyon var. Bugün itibariyle 60 pilotumuz, A350 eğitimi aldı. Şubat ayında da 40 pilotumuz daha eğitimlerini tamamlayacak. 6 uçak için minimum 105 pilot olması gerekiyor. Bizim pilot sayımız 120-130 arasında olacak" dedi.

Burak Bekman, Mart ayında ikinci bir A350 simülatörünün daha geleceğini ve kurulumunun tamamlanmasıyla iki simülatörde eğitimlerin devam edeceğini söyledi. Bekman, "Amacımız daha fazla pilotu daha kısa sürede eğitebilmek" diye konuştu.

HAFİF VE YAKIT CİMRİSİ

A350'lerin daha hafif ve maliyet açısından çok daha elverişli, yeni jenerasyon bir uçak olduğunu kaydeden Bekman, uçaktaki yenilikler hakkında şu bilgileri verdi:

"Uçaklar, hafif olduğu için yakıt verimliliği açısından çok uygun. Son teknoloji kullanılmış. A350'ler daha yüksekten uçuyor. Mesela A330'ların 41 bin fit tavanı var. A350'nin ise 43 bin fit tavanı var. A330'dan farklı olarak otomatik çarpışma önleyici sistemi var. Yani diğer uçaklarla yakın geçme durumda, pilot hiçbir şey yapmadan uçağın kendisi 'otomatik kaçınma' yapabiliyor.

Brake to Vacate (BTV) sistemi ile uçağın pistin hangi taksi yolundan terk etmesini istiyorsak sistem üzerinden seçerek uygun fren kullanımı sağlanarak bunun sonucunda pistte kalma süresi azaltılıyor. Ayrıca fren sıcaklıkları da optimize edilerek maliyetler düşüyor. Uçakta basınç kaybı durumunda, ekibin 15 saniye içinde müdahale etmemesi durumunda otomatik olarak alçaltma başlatıyor ve ayrıca bunun için gerekli tüm sistem ayarlamalarını da otomatik olarak yerine getiriyor."

KAPTANLARDAN A350'LERE TAM NOT

Eğitimlere katılan pilotlar da hem A350 tip eğitimleri, hem de uçuracakları A350'ler hakkında konuştu. Kaptan Pilot Bülent Ünalan, A330'lardan A350'ye geçişlerde dünyadaki en kapsamlı eğitimleri aldıklarını belirterek, "Bu uçaklar, uçuş karakteristiği olarak A330'larla neredeyse aynı; fakat getirdiği sistemler, ilave ara yüzlerle birlikte çok daha emniyetli, çok daha ekonomik ve çok daha uzun menzillere uçabilecek özelliklere sahip. Yakıt performansı olarak da karbon salınımı olarak da diğer uçaklarla eş değer kabul edilemez. Daha çevreci bir özelliğe de sahip" ifadelerini kullandı. Kaptan Pilot Güçlü Ülgenalp ise, teknolojinin sürekli gelişmesi sayesinde hem daha emniyetli uçuşlar yapabildiklerini, hem de karbon salınımının azaltılabildiğine dikkat çekti. Ülgenalp, "THY pilotları olarak bu uçakları kullanmamız ve yolculara bu imkanın sağlaması çok güzel bir şey" diye konuştu.

A350'LERİN TESLİMAT TARİHLERİ

Öte yandan, Mart ayında THY'nin filosuna dahil olacak ilk uçağın imalat hattındaki son görüntüleri de ortaya çıktı. İlk uçağın kuyruk dikmesinin THY logosuyla boyandığı görülüyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ilk A350 THY'ye teslim edilecek. A350'lerin teslimat takvimi ise şu şekilde:

2020'de 5, 2021'de 4, 2022'de 8, 2023'de 9 ve 2024'de de 4 adet olmak üzere toplam 30 adet A350, THY'nin filosuna katılacak.

A350'NİN UÇACAĞI HATLAR

A-350'ler ile sefer yapacağı hatlar da belli oldu. Uçaklar Londra, Dubai, Manila, Buenos Aires, Sao Paulo gibi hatlarda sefere verilecek.

- İstanbul