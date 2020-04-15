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THY pilotu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) kaptan pilotlarından olan ve koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti.

15.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:09
THY pilotu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) kaptan pilotlarından olan ve koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti. Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakım tedavisi gören THY kaptan pilotu Serdar Gündoğdu plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan verebilecek, hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişiler arandığı duyurulmuştu. Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Kaptan Pilot Gündoğdu hayatını kaybetti. Kaptan pilot Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç'tan sonra Türk Hava Yolları'nın koronavirüs nedeniyle hayatını eden üçüncü pilotu oldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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