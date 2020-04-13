Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

THY PİLOTU KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

TÜRK Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

13.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:12
THY PİLOTU KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

TÜRK Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

THY'den emekli olduktan sonra simülatör öğretmenliği yapan Mustafa Özden Türkon'dan sonra koronavirüs nedeniyle bir pilot daha hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan kaptan pilot Mehmet Ali Kılıç dün gece hayatını kaybetti. Bu arada İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konan Pilot Serdar Gündoğdu için de donör arandığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

------------

-Kılıç'ın fotoğrafı


Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Mehmet Ali Kılıç, Koronavirüs, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
’Soylu’dan ilk açıklama’ haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haberler
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Haberler ›› Güncel ››THY PİLOTU KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:06: Başkan Beyoğlu iş yerlerini açan esnafa maske dağıtıp teşekkür etti - Haber 12:06: Trabzon Bayburt arasında Soğanlı Dağında kardan kapalı geçit ulaşıma açılıyor - Haber 12:06: ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Köse'den Mansur Yavaş'a "pazarcı" sorusu Açıklaması - Haber 12:05: Pazarlarda yoğunluk; sosyal mesafeye de uyulmadı - Haber 12:05: YÖK'ten diş hekimliği ve eczacılık öğrencileri için yeni karar - Haber 11:55: Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor - Haber 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler