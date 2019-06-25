25.06.2019 15:38
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THY, Port Harcourt seferlerine başladı

THY, Port Harcourt seferlerine başladı

TÜRK Hava Yolları (THY)'de Nijerya'da Lagos, Kano ve Abuja'nın ardından Port Harcourt seferlerine başladı.

TÜRK Hava Yolları (THY)'de Nijerya 'da Lagos, Kano ve Abuja 'nın ardından Port Harcourt seferlerine başladı. Bu uçuşla birlikte THY, Afrika 'da 56 noktaya uçuş yapmaya başladı.

Dünyanın en çok ülkesine uçan THY  Nijerya'nın önemli şehirlerinden biri olan Port Harcourt şehrine ilk uçuşu bugün gerçekleştirdi. THY, Nijerya'da Port Harcourt seferi ile dünya çapındaki uçuş ağını 311 destinasyona çıkardı. Port Harcourt seferi haftada 4 gün karşılıklı olarak icra edecek. Port Harcourt hat açılışı sebebiyle Uluslarası Port Harcourt Havalimanı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan THY  Satış Başkanı (2. Bölge) Kerem Sarp,  "Port Harcourt seferlerimizin başlamasıyla birlikte Türk Hava Yolları 'nın Afrika'da büyüme misyonuna yeni bir nokta daha ekledik. Nijerya'daki dördüncü uçuş noktamız olan Port Harcourt ile kültürler arası köprü olma görevimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yolcularımıza Türk Hava Yolları ayrıcalığıyla seyahat deneyimi sunmaktan ve Port Harcourt'u uçuş ağımıza eklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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