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THY, River Plate'in forma sponsoru oldu

Dünyaca ünlü Arjantin futbol takımı River Plate, 3 yıl boyunca oynayacağı müsabakalarda THY logolu forma ile boy gösterecek.

02.08.2019 17:51
THY, River Plate'in forma sponsoru oldu

Türk Hava Yolları (THY), 2019-2020 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca dünyaca ünlü Arjantin futbol takımı River Plate'e forma sponsorluğu yapacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, River Plate ile anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında River Plate 3 yıl boyunca oynayacağı müsabakalarda THY logolu forma ile boy gösterecek. Bu anlaşma ile THY, "The Millionaires" olarak da bilinen River Plate'e sponsor ilk hava yolu şirketi oldu.

River Plate, 4 Ağustos Pazar günü Lanus ile oynayacağı maçtan itibaren 3 sezon boyunca THY logolu formaları ile mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak, dünyanın en önemli futbol takımlarından River Plate'in forma sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu anlaşmanın, Türk Hava Yollarının spora ve sporcuya desteğini göstermesi ve her zaman başarı odaklı bir strateji izlemesi açısından çok önemli olduğu kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE DEVLERE SPONSOR OLMUŞTU

Uzun yıllardır futbola verdiği destekle bilinen bayrak taşıyıcı hava yolu THY, geçmişte Barcelona, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi önemli kulüplerin yanı sıra UEFA EURO 2016'ya da sponsor olmuştu. THY, Lionel Messi ve Didier Drogba gibi ünlü isimlerle geçmişte çekilen reklam filmleriyle de önemli başarılara imza atmıştı.


Türk Hava Yolları, River Plate, Arjantin, Futbol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (2)
MEMLEKETİM: Bunlarin yeri duragi yok. Bunlar ejnebiye yedirmek icin herseyi yapiyorlar. Sponsor olmadiklari yabanci kulüp kalmadi. Türk milletinden aldiginizi yedirin gevura.
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GERCEKCİ: Cok bos islerle ugrasiyoruz malesef neden Türkiyeye takimlarina yatirim yapmiyorsunuz THY sirketi neden?
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