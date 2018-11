Thy, Rusya'da Avrupa'nın En İyi Hava Yolu Şirketi Seçildi

16 Kasım 2018 Cuma 16:57



Thy, Rusya 'da Avrupa 'nın en iyi hava yolu şirketi seçildiSiyamend Kaçmaz Moskova , 16 Kasım ( DHA ) - Türk Hava Yolları Business Traveller Russia and CIS Awards ödül töreninde 'Avrupa'nın en iyi havayolu şirketi' ünvanına layık görüldü. Moskova'da gerçekleşen ödül gecesinde THY adına ödülü yakın bir zamanda Moskova'da göreve başlayan Rusya Genel Müdürü Turan Yardımcı aldı. Business Traveller Russia and CIS Awards her sene iş turizmi alanındaki başarılar ve inovasyonlara veriliyor. Tören, Moskova hükümetinin desteğiyle her yıl gerçekleşiyor. Geleneksel olarak kazananları dergi okuyuncuları ve iş amacıyla seyahat edenler seçiyorlar. 2016'da verilmeye başlanan ödül 39 çeşitli kategoride iş turizmi alanında liderleri belirliyor.Turan Yardımcı, 'Bu ödül Türk Hava Yolları'nın İş amacıyla seyahat edenler için hizmet kalitesinin tümü taraflı iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ne öncelik tanıyın en iyi havayolu şirketlerinden birisi olarak itibarını kanıtlıyor. Gün geçtikçe daha başarılı sonuçlar gösteren Türk Hava Yolları şirketi tüm dünyada ödül almaya devam ediyor' dedi.Türk Hava Yolları Rusya'nın 10 şehrinden (Moskova, St. Petersburg , Kazan, Soçi Rostov na Donu, Yekaterinburg Krasnodar , Ufa, Voronej ve Samara) sefer düzenliyor. (Fotoğraflı)(Tür: Dış)