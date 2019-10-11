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Thy seferine tayfun engeli

TÜRK Hava Yolları(THY)'nın Tokyo seferleri Hagibis tayfunu nedeniyle iptal edildi.

11.10.2019 21:25Thy seferine tayfun engeli
TÜRK Hava Yolları(THY)'nın Tokyo seferleri Hagibis tayfunu nedeniyle iptal edildi.

Konuya ilgili olarak THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tokyo'ya seyahat edecek yolculara bir uyarıda bulunarak, "Değerli yolcularımız, Japonya'da beklenen Hagibis tayfunu nedeniyle Türk Hava Yolları'nın 12 Ekim tarihli TK52 (İstanbul - Tokyo) ve TK53 (Tokyo - İstanbul) seferleri iptal edilmiştir. Uçuşunuza ait güncel bilgileri Uçuş Durumu sayfamız üzerinden kontrol edebilirsiniz" denildi.


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

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