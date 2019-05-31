THY Strazburg'u uçuş ağına ekledi

Türk Hava Yolları
(THY
), Fransa
'nın Strazburg
şehrini yeniden uçuş ağına dahil ederek kente tarifeli uçuş başlattı. 124 ülkeyi kapsayan uçuş ağıyla dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olma unvanını elinde bulunduran THY, bugün itibarıyla Fransa'nın Strazburg şehrini uçuş ağına ekledi. İstanbul
Havalimanı ve Strazburg Entzheim Havalimanı arasında gerçekleştirilecek uçuşlar haftada dört frekans olarak icra edilecek.
THY'NİN FRANSA'DAKİ 7'İNCİ UÇUŞ NOKTASI OLDU Türk Hava Yolları'nın Fransa'da uçtuğu 7 şehirden biri olan Strazburg, bayrak taşıyıcının bu yıl içerisinde Şarjah ve Marakeş
'ten sonra uçuş başlattığı üçüncü yurt dışı uçuş noktası oldu. Strazburg'ta gerçekleştirilen hat açılış etkinliğine THY Güney Avrupa
Satış Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Sönmez
de katıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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