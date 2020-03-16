THY, Sudan seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), Sudan'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "acil durum" ilanı sonrası, Sudan uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.
16.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:06
Türk Hava Yolları (THY), Sudan 'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "acil durum" ilanı sonrası, Sudan uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.
THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, hükümetin acil durum kararı sonrası kargoyla insani yardım uçakları dışında Hartum Havalimanının uçuşlara kapatılması kararı sonrası bugünden geçerli olmak üzere ay sonuna kadar uçuşlar iptal edildi.
Egemenlik Konseyi Üyesi ve Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman, Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında acil durum ilan edildiğini bildirmişti.
İnsani yardım malzemesiyle kargo dışında tüm havalimanları, kara ve deniz hudut kapılarının ay sonuna kadar ulaşıma kapatıldığını kaydetmişti.
Çok sayıda ülke, uçuşları kısıtlama kararı aldı
Sudan Sağlık Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 50 yaşlarında bir vatandaşın cuma günü virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerin sayısı 26'ya çıktı. Çok sayıda ülke Avrupa, Çin, Güney Kore ve ABD'ye olan uçuşları kısıtlama kararı aldı.
THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, hükümetin acil durum kararı sonrası kargoyla insani yardım uçakları dışında Hartum Havalimanının uçuşlara kapatılması kararı sonrası bugünden geçerli olmak üzere ay sonuna kadar uçuşlar iptal edildi.
Egemenlik Konseyi Üyesi ve Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman, Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında acil durum ilan edildiğini bildirmişti.
İnsani yardım malzemesiyle kargo dışında tüm havalimanları, kara ve deniz hudut kapılarının ay sonuna kadar ulaşıma kapatıldığını kaydetmişti.
Çok sayıda ülke, uçuşları kısıtlama kararı aldı
Sudan Sağlık Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 50 yaşlarında bir vatandaşın cuma günü virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerin sayısı 26'ya çıktı. Çok sayıda ülke Avrupa, Çin, Güney Kore ve ABD'ye olan uçuşları kısıtlama kararı aldı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Türk Hava Yolları, Hartum, Sudan, Güncel
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