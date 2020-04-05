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THY, tahliye seferlerine devam edecek

KORONAVİRÜS nedeniyle seferlerini durduran Türk Hava Yolları, yurt dışında bulunan vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için tahliye seferlerine devam edileceğini açıkladı.

05.04.2020 13:17 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:17
THY, tahliye seferlerine devam edecek

KORONAVİRÜS nedeniyle seferlerini durduran Türk Hava Yolları, yurt dışında bulunan vatandaşların Türkiye 'ye getirilmesi için tahliye seferlerine devam edileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugünlerde ülkemize yaptığımız tüm seferler ilgili otoritelerimizin talepleri ve organizasyonu doğrultusunda tahliye seferi olarak icra edilmektedir. Seferlerde Türk vatandaşlarımız ülkemize getirilmekte ve 14 gün devlet yurtlarında karantinaya alınmaktadırlar" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Türkiye, Güncel
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