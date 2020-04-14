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THY tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs'a kadar durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020'ye kadar durdurduğunu duyurdu.

14.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:30
THY tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs'a kadar durdurdu
Türk Hava Yolları (THY), tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020'ye kadar durdurduğunu duyurdu.
THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, şu bilgiler yer aldı:
"Yeni koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."
Açıklamada, iç hat seferlerinin ise 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu anımsatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Güncel
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