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THY, tüm yurtdışı seferlerini durdurdu

TÜRK Hava Yolları, tüm yurt dışı seferlerinin durdurulduğunu, iç hat seferlerinin ise İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını açıkladı.

28.03.2020 02:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 02:40
THY, tüm yurtdışı seferlerini durdurdu

TÜRK Hava Yolları, tüm yurt dışı seferlerinin durdurulduğunu, iç hat seferlerinin ise İstanbul ve Ankara 'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını açıkladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ekşi açıklamasında, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında, Tüm yurt dışı yolcu seferlerimiz durdurulmuştur. İç hat seferlerimiz Cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa  Havalimanından yapılacaktır. İç hat tarifemiz gün içinde hazırlanıp ilan edilecektir" ifadelerini kullandı. Ekşi, kargo seferlerinin ise devam edeceğini belirtti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, İstanbul, Ankara, Güncel

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