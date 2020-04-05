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THY, Turkish Cargo ile dünyanın ayakta kalmasına büyük katkı sağlıyor

KORONAVİRÜS nedeniyle 14 büyükşehire düzenlediği kontrollü uçuşlarının da durdurulmasıyla birlikte yolcu taşımacılığına kısa bir süre ara veren Türk Hava Yolları (THY), alt markası Turkish Cargo ile hava kargo taşımacılığında ilaç ve medikal ürünleri taşıyarak dünyanın ayakta kalmasına...

05.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:16
THY, Turkish Cargo ile dünyanın ayakta kalmasına büyük katkı sağlıyor
KORONAVİRÜS nedeniyle 14 büyükşehire düzenlediği kontrollü uçuşlarının da durdurulmasıyla birlikte yolcu taşımacılığına kısa bir süre ara veren Türk Hava Yolları (THY),   alt markası Turkish Cargo ile hava kargo taşımacılığında ilaç ve medikal ürünleri taşıyarak dünyanın ayakta kalmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs nedeniyle, seyahat sektörü durma noktasına getirdi.  Ancak Turkish Cargo, Türk Hava Yolları'nın dünya ile kurduğu hava köprüsünü kargo taşımacılığı alanında sürdürmeye devam ediyor. Turkish Cargo filosunda bulunan 25 adet yüksek kapasiteli kargo uçağına ek olarak seyahat kısıtları nedeniyle yolcu taşıyamayan THY,  uçaklarını da hava kargo taşımacılığında değerlendirmeye başladı. Nisan ayında kargo uçakları ile gerçekleştireceği İstanbul kalkışlı haftalık uçuş sayısı 155, yolcu uçakları ile gerçekleştirilen haftalık kargo uçuşu sayısı ise 60 sefer olarak planlandı. Türk Hava Yolları'nın 361 uçaktan oluşan filosunda bulunan özellikle Boeing 777 ve Airbus 330 tipi geniş gövdeli yolcu uçakları, ihtiyaca ve kapasiteye göre kargo uçuşları için havalanıyor. Bu strateji ile toplam 5 bin ton ek kapasite oluşturularak zorlu süreçte gıda ve ilaç zincirinin bozulmaması sağlanıyor.

İLAÇ VE MEDİKAL ÜRÜNLER ÖZENLE TAŞINIYOR

Sahip olduğu sertifikalar ile özel kargo taşımacılığında dünyanın önde gelen markalarından biri olan Turkish Cargo özellikle ilaç taşımalarında dünya sağlığına önemli bir katkı sunuyor. Turkish Cargo, gelişmiş teknolojisi, gerekli kalite sertifikasına sahip terminali ve uzman ekibiyle İlaç gönderilerini ulaşması gereken noktaya, ulaşması gereken zaman ve ısı aralığında özenle ulaştırıyor ve dünyanın her yerine sağlık taşıyor. Sağlık sektörü kapsamında taşınan ürünler özel ısı aralıklarında muhafaza ve taşıma gerektirdiği için kabul anında özel kapılardan, uzman ekipler tarafından alınıyor. İlaçlar ve medikal ürünler uçağa yükleme ve boşaltma sırasında da diğer ürünlere göre öncelikli işlem görüyor. Depolama sırasında ise; İstanbul'daki yüksek standartlara sahip kargo terminalinde bulunan 3500 m² özel kargo odaları ve dört farklı ısı aralığındaki özel depolama odaları ile ürünlerin ideal şartlarda muhafazası sağlanıyor.

TURKISH CARGO BU SÜREÇTE DE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ

Uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı World Air Cargo Data (WACD) Şubat 2020 verilerine göre Turkish Cargo, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 oranında büyüme gerçekleştirdi ve global hava kargo sıralamasında 6'ncı sıraya yükseldi. Firma şubat ayında global pazar payını yüzde 4,8'e çıkardı. Ocak 2020'de belirgin bir düşüş yaşayan hava kargo piyasası, olağanüstü duruma (Kovid-19) ve Çin Yeni Yılı etkilerine rağmen Şubat 2020'de sadece yüzde 0,1 oranında sınırlı bir düşüş gösterdi. Turkish Cargo, Ocak-Mart 2020 döneminde bir önceki yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 9,6 tonaj artışı sağlayarak, toplam 376 bin ton kargo ve posta taşıdı.

YAHYA ÜSTÜN'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bir kargo uçağı ile kaç ton yük taşırız? Biz buna bakmıyoruz. Bizim önceliğimiz bu uçakta taşıdığımız ilacın kaç kişiye deva, gıdanın kaç aileye AŞ olacağı. Taşıdığımız bayrağın bize yüklediği sorumluluk ile dünyanın yükünü sırtlamaya, Turkish Cargo ile uçmaya devam ediyoruz" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel
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