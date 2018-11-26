THY Uçaklarda, Engelli Yolcular İçin Engelleri Kaldırdı

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:06



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:06

Görme ve işitme engellilerin uçuşlarda film takip edebilmesi adına uçak içi eğlence sistemlerinde engelsiz film bulunduran dünyada az sayıda havayolu şirketinden biri olan Türk Hava Yolları bu katagorideki film sayısını da 19'a çıkardı. Özel olarak betimlemeli seslendirme veya betimlemeli altyazılı hale getirilen filmler görme ve işitme engelliler tarafından da takip edilebiliyor.Türk Hava Yolları uçak içi eğlence sisteminde "Engelsiz Filmler" katagorisi ile görme ve duyma engelli yolcular da uçuş sırasında film takip edebiliyor. Özel çalışmalar sonucu hazırlanan "Engelsiz Filmler" Türkçe ve İngilizce olarak yer alıyor.Betimlemeli altyazı ve betimlemeli seslendirme teknikleri sayesinde filmdeki sahneler detaylı tasvir ediliyor.Bu katagorideki filmler sayesinde özel ihtiyaçlı yolcuların da film deneyimini yaşayabilime olanağı sağlanıyor.Bu kategorisindeki filmlerin sayısı da 19'a çıktı. Sesli betimleme, filmdeki görsel kısımların sese dönüştürülmesi anlamına gelirken filmde herhangi bir anlatıcı, konuşmanın olmadığı sahnelerde görme engelli için mekánı, kişileri ve sessiz gelişen olaylar betimleniyor.DİYALOGSUZ SAHNELER SESLE AKTARILIYORBetimlemeli seslendirme yapılan filmlerde çevre, mekan, kişi ya da objeye dair özellikler ile diyalogsuz sahneler sesle aktarılıyor.Sesli betimleme, filmle senkron bir şekilde ilerleyip kullanıcının filmi tüm detaylarıyla takip etmesini sağlıyor.Film üzerinde yapılan düzenlemeler ile görme engellilerin konuyu daha iyi anlamasını sağlayacak "Ağzı açık biçimde başını salladı", "Sessizce merdivenlerden indi", "Gözlerinden yaşlar akıyordu" gibi betimlemeler ekleniyor.İŞARET DİLİ BİLEN KABİN GÖREVLİLERİ DE VARTürk Hava Yolları "Engelsiz Filmler" kategorisi dışında uçaklarında işaret dili bilen kabin görevlileri de yer alıyor.THY, işitme engelli yolcularla uçuş sırasında daha iyi iletişim kurabilmek amacıyla kabin memurlarına yönelik işaret dili eğitimi başlatmıştı.2017 verilerine göre 137 kabin görevlisi işaret dili biliyor. THY, görme engelli yolcuları yönelik Braille alfabesiyle hazırlanmış kabartmalı biniş kartlarını da Atatürk Havalimanı'nda veriyor. - İstanbul