THY UÇAKLARINDA HİJYEN EKİBİ İŞ BAŞINDA

Seyahat kısıtlamasının ardından iç hat uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları'da (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşlarda hijyen uzmanları görev yapmaya başladı.

03.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:36
Seyahat kısıtlamasının ardından iç hat uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları'da (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşlarda hijyen uzmanları görev yapmaya başladı. THY, ayrıca uçuşlarda yolculara maske ve antiseptik mendil bulunun hijyen kiti de dağıtıyor.
İki aylık aranın ardından yurtiçi uçuşlarına başlayan ve önümüzdeki günlerde yurtdışı uçuşları başlayacak olan Türk Hava Yolları, koronavirüs önlemleri kapsamında seyahatte sağlığın koruması amacıyla iki yeni uygulamayı hayata geçirdi. THY, bilimsel veriler ışığında hazırladığı 'güvenli seyahat standartları' kapsamında uçuşlarında tüm misafirlerine 'hijyen seti' dağıtmaya başladı. Uçulan mesafeye göre içerisinde maske, dezenfektan ve antiseptik mendil bulunan hijyen setlerinin sunumu ile uçuş boyunca gerekli tedbirlerin doğru uygulanması noktasında ise hijyen uzmanı kabin memurları görev alıyor.
UÇAKLARDAKİ HİJYENİ DENETLEYECEKLER
Yeni dönemde alınan tedbirler kapsamında görev yapmaya başlayan hijyen uzmanları, uçakların tuvaletlerini ve yolcuların dokunduğu yerleri sürekli dezenfekte edecek. Uzmanlar uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacaklar. Uçak içerisinde sağlık denetçisi gibi çalışan hijyen uzmanları, yolcuların sağlıklı seyahati için uçak içi tüm hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin doğru uygulanmasını sağlayacak. Uzmanlar yolcuların uçuş boyunca maske kullanımını da takip ederek, aynı sıradaki yolcuların ikram tüketimi sırasında aynı anda maskelerini çıkarmamasını sağlayacak. Tuvalet kullanımı sırası oluşmaması adına yolculara yönlendirmelerde bulunan hijyen uzmanları, tuvaletleri de dezenfekte edecek. Tuvaletlerin temizlik ve emniyet kontrolü, ayrıca tüm kabin ekipleri tarafından da yapılmaya devam ediyor.
UÇAKLAR UÇUŞTAN SONRA DEZENFEKTE EDİLİYOR
Yolcuların sağlığı için alınan yeni önlemleri açıklayan THY, uçuştan gelen uçakların dezenfekte edilmesinde titizlik gösteriyor. İnsan sağlığına zararsız kimyasal maddeler ile gerçekleştirilen işlemlerde yolcuların temas ettiği tüm noktalar temizlenerek, kabin içerisinde hijyen sağlanıyor. Koltuklar, pencereler, ekranlar ve lavabolar gibi farklı yüzeyler için özel donanım ve kimyasallar kullanılıyor. THY UÇAKLARINDA HİJYEN EKİBİ İŞ BAŞINDA

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT’ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Haber
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya’da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti Haber
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan’da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Haber
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Haberler››Güncel››THY UÇAKLARINDA HİJYEN EKİBİ İŞ BAŞINDA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:33: Çorum'da arazi anlaşmazlığı kavgasında tüfekle vurulan baba ve oğlu öldü - Haber 13:32: BEYOĞLU'NDA ÇETE SAVAŞLARI GÜVENLİK KAMERASINDA - Haber 13:31: Bingöl'de çiftçilere 1 milyon TL kredi desteği verildi - Haber 13:31: Karslı vatandaşlar maskesiz dışarı çıkmıyor - Haber 13:30: Adıyaman'da spor kompleksleri sporsever için hazırlanıyor - Haber 12:03: Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi - Magazin 11:21: Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü - Haber 10:43: Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama - Haber 08:59: Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu - Haberler