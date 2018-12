08 Aralık 2018 Cumartesi 11:13



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:13

İZZET TAŞKIRAN - Dünyada 123 ülkeye ulaşan Turkish Cargo'da görev yapan yükleme uzmanları (loadmaster), seferlerin güvenli yapılması için kargoların uluslararası havacılık kurallarına uygun şekilde uçaklara taşınmasını sağlıyor.Türk Hava Yollarının (THY) alt markası Turkish Cargo'nun terminalinde tartılarak, paletlerle getirilen kargo yüklerini, uçak altında kontrol eden uzmanlar, hazırladıkları formları kaptan pilota imzalatıyor.Yükleme uzmanları, kargoların evraklarda bildirildiği ağırlıkta ve ebatta olduğunu denetledikten sonra çeşitli makinelerle taşınan yükleri uçakta belirlenen alanlara yönlendiriyor.Zamanla yarışılan yüklemede karşılaştıkları problemleri analitik yöntem ve milimetrik hesaplarla çözüme kavuşturan uzmanlar, aynı uçakla seyahat de ederek, varış yerinde yüklerin boşaltılmasına nezaret ediyor.İspanya'nın başkenti Madrid'e yollanacak kargo uçağında yapılan hazırlıkları AA muhabirine anlatan yükleme uzmanı Mehmet Can, 20 yıldır THY bünyesinde çalıştığını, son 6 yıldan bu yana da Turkish Cargo'nun 2023 hedeflerine ulaşmak için çalışan yaklaşık 80 loadmaster personelinden biri olduğunu söyledi.Şirketin 2000'de THY bünyesinde kurulduğunu, dünyanın en büyük 5 kargo şirketinden biri olma hedefine emin adımlarla gittiklerini kaydeden Can, "Turkish Cargo'nun 86 destinasyonuyla birlikte THY'nin tarifeli uçaklarının da bagaj kapasitesini kullanarak da 123 ülkeye kargo taşımaya devam ediyoruz." diye konuştu.Can, bu mesleğin Türkiye'de çok fazla bilinmediğini ancak hava taşımacılığında çok önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydetti.Kargoların ağırlıklarına ve ebatlarına göre uçak içine düzgün dağılmasını sağladıklarını dile getiren Can, şöyle devam etti:"Mesleğimiz kelime anlamı olarak yük uzmanlığı demek. Biz de görevimizi uçaklardaki yükleri uygun şekilde dağıtarak, yerine getiriyoruz. Hazırlanan kargolar, palet üzerinde uçak altına geliyor. Burada yüklerin kilo ve boyutları çok önemli. Biz bunların düzgün hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol ediyoruz. Daha sonra bu yükleri uçaktaki uygun alana yerleştiriyoruz. Bu bir tarafıyla da sefer güvenliği konusunu da kapsıyor. Bize bildirilen kargo ağırlıkları doğru olarak kabul ediyoruz. Şüphelendiğimiz zamanlar diğer birimlerle koordinasyon halinde bunlara baktırıyoruz. Bunun için hazırladığımız bir form var. Bu formu dolduruyoruz. Bu bize başka matematiksel değerler veriyor. Çevirici form özelliği var. Daha sonra bunu kaptan pilotla imzalayıp uçuş evraklarının içine koyuyoruz."Mehmet Can, uçaklarda yük dengesinin sefer açısından çok önemli olduğunu belirtti.Uçak yüklemede uluslararası havacılık kurallarının olduğunu ve standartlara uyulması gerektiğini ifade eden Can, "Uçaklardaki yakıtlar bile bir yüktür ve bunu bilmemiz gerekir. Bunu da hesaba katarak, kargoları denge içinde uçağımıza alıyoruz." ifadelerini kullandı.Can, birinci önceliklerinin uçuş emniyeti olduğuna dikkati çekerek, loadmasterların da yükleme bittikten sonra kabin ekibi ve pilotlar gibi uçakla seyahat ettiklerini dile getirdi."Yükleme uzmanı doğru karar alabilme yeteneğine sahip olmalı"Uçak kabinini emniyete alma, uçuşta yükleri kontrol etmek, prosedüre uygun bazı hassas maddeleri zaman zaman kontrol etme gibi görevlerinin olduğuna değinen Can, okullarından mezun olarak, iş hayatına atılacak gençlerin yükleme uzmanlığını tercih edebileceklerini söyledi.Can, bu görevi yapacak kişilerin kreatif ve analitik düşünmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Yükleme uzmanlığı yapacak kişiler, doğru ve kesin kararlar alabilme yeteneğine sahip olmalı. Zamanı iyi yönetebilmelidir. İşe alım koşullarında lise ve dengi okul şartı var ama elbette ki üniversite mezunu olmak çok daha istenilen bir şey. Özellikle İngilizce'ye hakim olmak gerekiyor. Hem para kazanıp hem seyahat edebileceğimiz, dünyayı gezebileceğimiz, çok eğlenceli, insanı geliştiren, keyifli bir meslek. Hem de zaten havacılık sektörünün mutlaka piyasa şartlarının üzerinde bir kazancı var. Loadmaster da bu kazançtan istifade eden bir meslek grubu." ifadelerini kullandı.Can, uçağın yükleme ve boşaltma sürelerinin modele göre değiştiğini, "Boeing 777" uçağının 3 saatlik bir operasyonla yüklenildiğini, "Airbus 330" modellerinde ise yaklaşık 2,5 saatin bunun için yeterli olduğunu belirtti.Yükleme sırasında belirli bir hesaplama işlemi yapıldığı için boşaltmaya göre uzun sürdüğünü dile getiren Can, her aşamada buna göre hareket edildiğini kaydetti."Yunus balığı taşıdık"Can, dünyanın 123 ülkesine taşıma yapan Turkish Cargo için özel kargoların büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Örneğin yakında zamanda Çingene Kızı mozaiğinin eksik parçalarını ABD'den alıp ait olduğu yere getirdik. Ukrayna'daki savaş zamanında, hayvanat bahçesindeki aslanları Güney Afrika'ya götürmek için sponsor olduk. Görev yaptığım uçaklarda özel kargolar da oldu. Mesela, özel kapların içinde yunus balığı taşıdık. Arabalar, sanat eserleri ve değerleri eşyaları uçaklarımızla zaten sürekli taşıyoruz." şeklinde konuştu.