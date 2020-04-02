THY uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar durdurdu
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurt dışı ve yurt içi tarifeli seferlerimiz, yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.
02.04.2020 00:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:37
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurt dışı ve yurt içi tarifeli seferlerimiz, yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Bilal Ekşi, 1 Mayıs, Ekonomi