Thy ve anadolujet'ten iç hat yolcularına yeni paket

TÜRK Hava Yolları(THY) ve AnadoluJet, iç hat tarifeli seferlerinde yeni bir uygulamaya geçerek yolcuların farklı uçuş paketleriyle hizmet sunmaya başladı.Daha önce ekonomi sınıfı yolcular için Ekonomi Promosyon ve Ekonomi Esnek olarak iki farklı tipte sunan Türk Hava Yolları, 22 Eylül tarihi itibariyle uçuş paketleri yeni dönemde EcoFly, ExtraFly ve PrimeFly seçeneklerinden oluşuyor. Business sınıfında ise tüm ayrıcalıklar tek pakette yolculara sunulmaya devam edecek. Bu kapsamda ekonomi sınıfı için üç, business sınıfı için ise bir olmak üzere dört farklı bilet tipinde hazırlanan yeni uçuş paketleri sundukları ayrıcalıklar ile yolculara diledikleri ürün ve hizmetleri tercih etme fırsatı sunuyor.

ANADOLUJET' DEN BENZER UYGULAMA

THY'nin yanı sıra AnadoluJet de benzer bir uygulamayı hayata geçirdi. AnadoluJet tüm yurt içi seyahatlerde geçerli olacak 3 yeni uçuş paketi ile yolcularına ayrıcalıklarla dolu ürün ve hizmetlerden kendileri için en uygun olanı seçme imkanı sunmaya başladı. Daha önce, promosyon ve esnek sınıf olmak üzere iki farklı opsiyonla yolculara sunulan uçuş paketleri yeni dönemde Standart, EkstraJet ve KonforJet seçeneklerinden oluşuyor.

