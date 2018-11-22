THY ve Havelsan Arasında 5 Yeni Simülatör İçin İmzalar Atıldı

22 Kasım 2018 Perşembe 15:31



22 Kasım 2018 Perşembe 15:31

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTAANBUL,DHATürk Hava Yolları(THY), pilotaj eğitimini destekleyen simülatörlerin temini için Hava Elektrik Sanayi (HAVELSAN) ile 5 yeni simülatör için anlaştı. Yurtdışına bağımlılığı azaltacak ve yerli üretime ivme kazandıracak proje kapsamında, THY pilotlarının intibak, tekamül ve yenileme eğitimlerinin düşük maliyetle ve gerçeğe yakın şekilde teminini sağlayacak EASA D seviye sertifikalı 'Tam Uçuş Simülatörleri', HAVELSAN tarafından üretilip THY filosuna kazandırılacak. İmza töreninde konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Ülkemizin milli havayolu olmanın verdiği bilinçle yerli kaynaklara yönelerek, milli üretime sağladığımız desteği bu anlaşma ile daha da geliştirmiş olmak bizim için gurur verici" dedi.'THY ve HAVELSAN Simülatör Alımı Anlaşması' için THY'nin Yeşilköy'deki Genel Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile Genel Müdür Ahmet Hamdi Atalay katıldı. Anlaşma kapsamında HAVELSAN, THY'nin Boeing 737MAX ve Airbus A320CEO/NEO tipi uçakları için uluslararası D seviye sertifikasyona sahip Tam Uçuş Simülatörleri üretecek.Bugün itibariyle filosunda 14 simülatörü bulunan THY, 2020 ve 2021 yıllarında işletmeye alınmak üzere, 2 Boeing 737MAX ve 3 Airbus A320CEO/NEO uluslararası D seviye sertifikasyona sahip toplam 5 'Tam Uçuş Simülatörü' ve 6 'Uçuş Eğitim Yardımcısı'nı HAVELSAN'dan teslim alacak.İLKER AYCI'DAN YERLİLİK VURGUSUİmza töreninde konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, avacılığının iki önemli oyuncusu, THY ve HAVELSAN olarak, anlamlı bir iş birliğine imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizin milli havayolu olmanın verdiği bilinçle yerli kaynaklara yönelerek, milli üretime sağladığımız desteği bu anlaşma ile daha da geliştirmiş olmak bizim için gurur verici" diye konuştu."DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK ZORUNDAYIZ"Aycı, "Bu vizyonu ortaya koyabilmemizde sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedef tartışılmaz. Biz de bu anlamda dışa bağımlılığımızı azaltmak zorundayız. HAVELSAN en kıymetli ortaklıklarımızdan birini oluşturuyor. Teslim alacağımız yeni 5 simülatör ile çıtayı daha da artırmış olacağız. THY ailesi olarak HAVELSAN ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. THY pilotlarının eğitimlerini en iyi standartta almalarının devamını sağlayacakken, özellikle tazeleme eğitimleri için uçuş eğitim merkezimizi tercih eden yabancı havayolu şirketlerinin pilotlarınca da tecrübe edilebilecek. Bu sayede küresel pazarda da boy gösterebilecek simülatörler ayrıca, bugün prestijli bir marka haline gelen Türk Hava Yolları uçuş deneyiminin daha geniş kitlelerce benimsenmesinde de hiç kuşkusuz önemli bir rol oynayacak" dedi.HACI ALİ MANTAR: THY'NİN BİZE VERDİĞİ DESTEĞİ ÇOK ÖNEMSİYORUZHAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise, imza altına alınan sözleşme ile iki kurum arasındaki iş birliğinin artacağına dikkat çekti. HAVELSAN'ın askeri simülatör ve eğitim sistemleri konusunda Türkiye'de tek, dünyada sayılı ülkeler arasında olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Askeri alandaki bu yeteneğimizi sivil alana geçirmek için bir karar aldık. Bu kararda THY yönetiminin çok önemli etkisi var. Günümüzdeki teknolojilerde müşteriden bağımsız iş yapıyorsanız yapılan çözümün başarılı olma ihtimali çok düşüktür. Bunun için THY'nin bize verdiği desteği çok önemsiyoruz. Bu desteğin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini istiyoruz. THY'nin desteğiyle simülatör alanına girdik. İnşallah iki kurumun ciddi işbirliğiyle Türkiye'nin ekonomisine de katkı sağlayacak şekilde tüm dünyada genişletmeyi düşünüyoruz."Hayata geçirilecek simülatörlerle yabancı kaynaklardan sağlanan uçuş simülatörleri ve eğitim sistemleri ihtiyaçlarının yerli kaynaklara yönlendirileceğine vurgu yapan Hacı Ali Mantar, aynı zamanda proje ile dünya havayolu simülatör pazarına hem sistem hem de eğitim ihracatı imkanı yakalayacaklarına olan inancını kaydetti.SİMÜLATÖRLER HAKKINDASimülatörler, pilotların eğitim kalitesini artırmaya yönelik en önemli unsurlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Pilotlar, görev yapacakları uçak tiplerinde yer derslerinin ardından simülatörde eğitim almaya başlıyor. Uçak tipi ve pilotun tecrübesine göre değişen sürelerde alınan eğitimin ardından gerçek uçağa geçiliyor. Sivil havacılıkta pilotlar ayrıca, her 6 ayda bir bilgilerini yenilemek amacıyla yine simülatörlerde uçuyor. Bu eğitim sırasında pilotlara her türlü çevresel şartlar altında acil durum eğitimleri veriliyor. Böylelikle muhtemel riskler minimize edilirken, yetkin eğitim seviyesi yukarı çekiliyor.Görüntü Dökümü-------------------THY Genel Müdürlük binasında toplantı-İmza törenine katılanlar-İlker Aycı'nın konuşması-Hacı Ali Mantar'ın konuşması-İmzaların atılması-Genel ve detaylar