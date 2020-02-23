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THY yolcusunun bagaj ambalajıyla 'paketlenip' sınır dışı edilmesine soruşturma

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Kamerunlu bir yolcunun İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla streç filme sarılarak sınır dışı edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

23.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:55THY yolcusunun bagaj ambalajıyla 'paketlenip' sınır dışı edilmesine soruşturma
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Kamerunlu bir yolcunun İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla streç filme sarılarak sınır dışı edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Göç İdaresi tarafından cumartesi günü yapılan basın açıklamasında, "Adı geçen yolcu 21 Ocak'ta sahte belgeyle ülkemize giriş yapmaya çalışmış ve girişine izin verilmemiştir. İlgili yabancı 21, 22 ve 27 Ocak tarihlerinde 3 kez geri gönderilmeye çalışılmış ancak direnmesi ve son denemede uçakta giysilerini çıkartması sebebiyle geri gönderilememiş ve hakkında 4. defa işlem tesis edilerek 30 Ocak tarihinde geri gönderilebilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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Türk Hava Yolları, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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