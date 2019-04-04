THY Yönetim Kurulu Başkanı Atatürk Havalimanı'nın Taşınma Sürecine İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Kaynak: İHA

Atatürk Havalimanı'nın taşınma sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Taşınmanın yüzde 25'lik kısmını tamamlandı. Büyük göçün en büyük adımını atacağız. Süreç gece 03'de başlayacak olan büyük taşınmanın büyük adımıyla birlikte 45 saatlik süre içerisinde bu taşınmayı tamamlayacağız. Yeni evimize, yeni yuvamıza kavuşmuş olacağız" dedi. Türk hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Atatürk havalimanı'nın taşınma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Atatürk Havalimanı'nın taşınmasının yüzde 25'inin bugüne kadar gerçekleştiğini kaydeden Aycı, "1990'lı yılların başında atılan adımlar, 2000 yılında uluslararası terminalimiz büyütüldü ve genişletildi. Daha modern bir havalimanına kavuşmuştuk. 20 milyon kapasiteli bir yeni terminale kavuşmuştuk. Zaman içerisinde içerideki terminal büyütüle büyütüle kapasite 60-70 milyona dayanmıştı ama yine de yetmez olmuştu. Yeni Havalimanımızla birlikte anılarımız gurur anına dönüşecek. Dünyanın sivil havacılıktaki en büyük göçünü başlatmak üzereyiz. Büyük göçün en büyük adımını atacağız. Süreç gece 03'de başlayacak olan büyük taşınmanın büyük adımıyla birlikte 45 saatlik süre içerisinde bu taşınmayı tamamlayacağız. Yeni evimize, yeni yuvamıza kavuşmuş olacağız" dedi."OLASI AKSAKLIKLAR İÇİN 40 KİLOMETRELİK YOLA 5 AYRI İSTASYON KURDUK" Taşınma sırasında hesapta olan olmayan aksaklıkların meydana gelebileceğine dikkat çeken Aycı, "Çalıştığımız lojistik şirketiyle birlikte backup planları yaptık. Taşınmayı akamete uğratacak duraksama, arıza meydana gelirse oraya müdahale etmek için 40 kilometrelik yola 5 ayrı istasyon kurduk. Basın Ekspress yolunun kapatılması taşınma süresince mümkün olacak. Haftasonu CNR'da fuar ve Açıköğretim sınavları olacak. Bunlarla ilgili özellikle fuarlara gelecek olan ziyaretçilerimize ve çalışanlara ve aynı şekilde sınavlara girecek olan kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Ne olur alternatif yolları öğrenin, güzergahları çalışın ve ne olur işiniz akamete uğramasın. İstanbulluların işinin gücünün aksamasını istemiyoruz. Onlara yaşattığımız zorluk varsa kurumum, arkadaşlarım adına özür diliyorum. İstanbullulara da sesleniyorum, bu süreç içerisinde Basın Ekspres yolunun alternatiflerini kullanın. Taşınma sürecinden sonraki ilk uçuşumuz saat 14'te Ankara'ya olacak. Atatürk Havalimanı'nın son uçuşu Singapur'a olacak. Atatürk Havalimanı bir Ankara uçuşuyla başlayan sivil havacılık macerasını misyonunu, görevini büyük bir başarıyla gerçekleştirmiş olmanın gururuyla sivil havacılık sahnesine veda ediyor. İstanbul Havalimanı'nda yeni başarılara şahit olacağız, yeni başarı hikayelerini beraber yazacağız" diye konuştu."TRANSFER YOLCUNUN MERKEZİ İSTANBUL OLACAK" Transfer yolcunun yeni merkezinin İstanbul olacağını vurgulayan Aycı, "Transit yolcunun yeni en önemli rotası İstanbul olacak. Geniş gövdeli uçaklarla yeni destinasyonlara beraber uçacağız. Atatürk Havalimanı'ndaki kapasite sınırından dolayı bazı havayolları hublarını bize kapatmışlardı. Şimdi yeni anlaşmalarla onların bize bizim onlara uçmamızı sağlayacağız. Çin'den de gelen havayolları da İstanbul Havalimanı'na uçacak. Japonları da bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde açılacak olan 3'üncü pisti de merakla bekliyoruz. 2 pistle birlikte kapasite anlamında yüzde 10 daha fazla kapasiteyle başlamış olacağız" dedi.(İHA)